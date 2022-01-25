Галицькі хроніки COVID-19: 25 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 509 373 хворих на сovid-19; за минулу добу – 4 850 нових.
З них: 2 299 – на Львівщині, 1 164 – на Тернопіллі та 1 387 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 577 (з початку пандемії).
За минулу добу – 20 нових: 8 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,27% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 117 728 (з початку пандемії), нових за добу – 1 164
Тернопіль – 268 осіб
Бережанський район – 39 осіб
Борщівський район – 55 осіб
Бучацький район – 56 осіб
Гусятинський район – 90 осіб
Заліщицький район – 50 осіб
Збаразький район – 72 особи
Зборівський район – 21 особа
Козівський район – 24 особи
Кременецький район – 77 осіб
Лановецький район – 34 особи
Монастириський район – 18 осіб
Підволочиський район – 54 особи
Підгаєцький район – 44 особи
Теребовлянський район – 48 осіб
Тернопільський район – 64 особи
Чортківський район – 148 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 242 791 (з початку пандемії), нових за добу – 2 299
Львів – 1070 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 148 854 (з початку пандемії), нових за добу – 1 387
Івано-Франківськ – 249 осіб
Тисменицький район – 147 осіб
Надвірнянський район – 186 осіб
Снятинський район – 119 осіб
Косівський район – 112 осіб
Калуський район – 43 особи
Долинський район – 116 осіб
Тлумацький район – 71 особа
Галицький район – 32 особи
Коломийський район – 35 осіб
Рожнятівський район – 51 особа
Богородчанський район – 89 осіб
Городенківський район – 20 осіб
Верховинський район – 11 осіб
Рогатинський район – 106 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
25.01.2022