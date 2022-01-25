Галицькі хроніки COVID-19: 25 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 509 373 хворих на сovid-19; за минулу добу – 4 850 нових.

З них: 2 299 – на Львівщині, 1 164 – на Тернопіллі та 1 387 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 577 (з початку пандемії).

За минулу добу – 20 нових: 8 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,27% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 117 728 (з початку пандемії), нових за добу – 1 164

Тернопіль – 268 осіб

Бережанський район – 39 осіб

Борщівський район – 55 осіб

Бучацький район – 56 осіб

Гусятинський район – 90 осіб

Заліщицький район – 50 осіб

Збаразький район – 72 особи

Зборівський район – 21 особа

Козівський район – 24 особи

Кременецький район – 77 осіб

Лановецький район – 34 особи

Монастириський район – 18 осіб

Підволочиський район – 54 особи

Підгаєцький район – 44 особи

Теребовлянський район – 48 осіб

Тернопільський район – 64 особи

Чортківський район – 148 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 242 791 (з початку пандемії), нових за добу – 2 299

Львів – 1070 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 148 854 (з початку пандемії), нових за добу – 1 387

Івано-Франківськ – 249 осіб

Тисменицький район – 147 осіб

Надвірнянський район – 186 осіб

Снятинський район – 119 осіб

Косівський район – 112 осіб

Калуський район – 43 особи

Долинський район – 116 осіб

Тлумацький район – 71 особа

Галицький район – 32 особи

Коломийський район – 35 осіб

Рожнятівський район – 51 особа

Богородчанський район – 89 осіб

Городенківський район – 20 осіб

Верховинський район – 11 осіб

Рогатинський район – 106 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)