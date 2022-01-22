Галицькі хроніки COVID-19: 22 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 495 284 хворих на сovid-19; за минулу добу – 6500 нових.
З них: 3293 – на Львівщині, 923 – на Тернопіллі та 2284 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 529 (з початку пандемії).
За минулу добу – 21 новий: 12 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 115 000 (з початку пандемії), нових за добу – 923
Тернопіль – 176 осіб
Бережанський район – 36 осіб
Борщівський район – 52 особи
Бучацький район – 59 осіб
Гусятинський район – 50 осіб
Заліщицький район – 51 особа
Збаразький район – 48 осіб
Зборівський район – 43 особи
Козівський район – 45 осіб
Кременецький район – 41 особа
Лановецький район – 41 особа
Монастириський район – 38 осіб
Підволочиський район – 23 особи
Підгаєцький район – 11 осіб
Теребовлянський район – 49 осіб
Тернопільський район – 56 осіб
Чортківський район – 94 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 236 286 (з початку пандемії), нових за добу – 3293
Львів – 2015 осіб
Бродівський район – 22 особи
Буський район – 33 особи
Городоцький район – 85 осіб
Дрогобицький район – 132 особи
Жидачівський район – 43 особи
Жовківський район – 127 осіб
Золочівський район – 31 особа
Кам'янко-Бузький район – 61 особа
Миколаївський район – 99 осіб
Мостиський район – 32 особи
Перемишлянський район – 60 осіб
Пустомитівський район – 225 осіб
Радехівський район – 21 особа
Самбірський район – 52 особи
Сокальський район – 95 осіб
Старосамбірський район – 41 особа
Стрийський район – 31 особа
Турківський район – 17 осіб
Яворівський район – 71 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 143 998 (з початку пандемії), нових за добу – 2284
Івано-Франківськ – 273 особи
Тисменицький район – 218 осіб
Надвірнянський район – 324 особи
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 140 осіб
Калуський район – 178 осіб
Долинський район – 242 особи
Тлумацький район – 75 осіб
Галицький район – 173 особи
Коломийський район – 311 осіб
Рожнятівський район – 59 осіб
Богородчанський район – 196 осіб
Городенківський район – 84 особи
Верховинський район – 5 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
22.01.2022