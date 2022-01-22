Галицькі хроніки COVID-19: 22 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 495 284 хворих на сovid-19; за минулу добу – 6500 нових.

З них: 3293 – на Львівщині, 923 – на Тернопіллі та 2284 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 529 (з початку пандемії).

За минулу добу – 21 новий: 12 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 115 000 (з початку пандемії), нових за добу – 923

Тернопіль – 176 осіб

Бережанський район – 36 осіб

Борщівський район – 52 особи

Бучацький район – 59 осіб

Гусятинський район – 50 осіб

Заліщицький район – 51 особа

Збаразький район – 48 осіб

Зборівський район – 43 особи

Козівський район – 45 осіб

Кременецький район – 41 особа

Лановецький район – 41 особа

Монастириський район – 38 осіб

Підволочиський район – 23 особи

Підгаєцький район – 11 осіб

Теребовлянський район – 49 осіб

Тернопільський район – 56 осіб

Чортківський район – 94 особи

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 236 286 (з початку пандемії), нових за добу – 3293

Львів – 2015 осіб

Бродівський район – 22 особи

Буський район – 33 особи

Городоцький район – 85 осіб

Дрогобицький район – 132 особи

Жидачівський район – 43 особи

Жовківський район – 127 осіб

Золочівський район – 31 особа

Кам'янко-Бузький район – 61 особа

Миколаївський район – 99 осіб

Мостиський район – 32 особи

Перемишлянський район – 60 осіб

Пустомитівський район – 225 осіб

Радехівський район – 21 особа

Самбірський район – 52 особи

Сокальський район – 95 осіб

Старосамбірський район – 41 особа

Стрийський район – 31 особа

Турківський район – 17 осіб

Яворівський район – 71 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 143 998 (з початку пандемії), нових за добу – 2284

Івано-Франківськ – 273 особи

Тисменицький район – 218 осіб

Надвірнянський район – 324 особи

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 140 осіб

Калуський район – 178 осіб

Долинський район – 242 особи

Тлумацький район – 75 осіб

Галицький район – 173 особи

Коломийський район – 311 осіб

Рожнятівський район – 59 осіб

Богородчанський район – 196 осіб

Городенківський район – 84 особи

Верховинський район – 5 осіб

Рогатинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)