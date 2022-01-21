Галицькі хроніки COVID-19: 21 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 488 784 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5469 нових.
З них: 1989 – на Львівщині, 1053 – на Тернопіллі та 2427 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 508 (з початку пандемії).
За минулу добу – 21 новий: 8 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 114 077 (з початку пандемії), нових за добу – 1053
Тернопіль – 217 осіб
Бережанський район – 25 осіб
Борщівський район – 74 особи
Бучацький район – 50 осіб
Гусятинський район – 96 осіб
Заліщицький район – 57 осіб
Збаразький район – 36 осіб
Зборівський район – 9 осіб
Козівський район – 54 особи
Кременецький район – 47 осіб
Лановецький район – 31 особа
Монастириський район – 75 осіб
Підволочиський район – 34 особи
Підгаєцький район – 19 осіб
Теребовлянський район – 52 особи
Тернопільський район – 76 осіб
Чортківський район – 92 особи
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 232 993 (з початку пандемії), нових за добу – 1989
Львів – 894 особи
Бродівський район – 40 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 30 осіб
Дрогобицький район – 78 осіб
Жидачівський район – 26 осіб
Жовківський район – 91 особа
Золочівський район – 38 осіб
Кам'янко-Бузький район – 55 осіб
Миколаївський район – 113 осіб
Мостиський район – 28 осіб
Перемишлянський район – 42 особи
Пустомитівський район – 232 особи
Радехівський район – 33 особи
Самбірський район – 47 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 91 особа
Старосамбірський район – 19 осіб
Стрийський район – 57 осіб
Турківський район – 11 осіб
Яворівський район – 58 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 141 714 (з початку пандемії), нових за добу – 2427
Івано-Франківськ – 381 особа
Тисменицький район – 179 осіб
Надвірнянський район – 305 осіб
Снятинський район – 77 осіб
Косівський район – 152 особи
Калуський район – 178 осіб
Долинський район – 203 особи
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 150 осіб
Коломийський район – 377 осіб
Рожнятівський район – 77 осіб
Богородчанський район – 144 особи
Городенківський район – 81 особа
Верховинський район – 5 осіб
Рогатинський район – 117 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
21.01.2022