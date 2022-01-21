Галицькі хроніки COVID-19: 21 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 488 784 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5469 нових.

З них: 1989 – на Львівщині, 1053 – на Тернопіллі та 2427 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 508 (з початку пандемії).

За минулу добу – 21 новий: 8 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 114 077 (з початку пандемії), нових за добу – 1053

Тернопіль – 217 осіб

Бережанський район – 25 осіб

Борщівський район – 74 особи

Бучацький район – 50 осіб

Гусятинський район – 96 осіб

Заліщицький район – 57 осіб

Збаразький район – 36 осіб

Зборівський район – 9 осіб

Козівський район – 54 особи

Кременецький район – 47 осіб

Лановецький район – 31 особа

Монастириський район – 75 осіб

Підволочиський район – 34 особи

Підгаєцький район – 19 осіб

Теребовлянський район – 52 особи

Тернопільський район – 76 осіб

Чортківський район – 92 особи

Шумський район – 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 232 993 (з початку пандемії), нових за добу – 1989

Львів – 894 особи

Бродівський район – 40 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 30 осіб

Дрогобицький район – 78 осіб

Жидачівський район – 26 осіб

Жовківський район – 91 особа

Золочівський район – 38 осіб

Кам'янко-Бузький район – 55 осіб

Миколаївський район – 113 осіб

Мостиський район – 28 осіб

Перемишлянський район – 42 особи

Пустомитівський район – 232 особи

Радехівський район – 33 особи

Самбірський район – 47 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 91 особа

Старосамбірський район – 19 осіб

Стрийський район – 57 осіб

Турківський район – 11 осіб

Яворівський район – 58 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 141 714 (з початку пандемії), нових за добу – 2427

Івано-Франківськ – 381 особа

Тисменицький район – 179 осіб

Надвірнянський район – 305 осіб

Снятинський район – 77 осіб

Косівський район – 152 особи

Калуський район – 178 осіб

Долинський район – 203 особи

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 150 осіб

Коломийський район – 377 осіб

Рожнятівський район – 77 осіб

Богородчанський район – 144 особи

Городенківський район – 81 особа

Верховинський район – 5 осіб

Рогатинський район – 117 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)