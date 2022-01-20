Зеленському допекла фраза Байдена про minor incursion.

Президентові України Володимиру Зеленському допекла фраза президента США Джозефа Байдена про відповідальність Росії за "незначнн вторгнення" (minor incursion). Ця репліка пролунала днем раніше на пресовій конференції Байдена у відповіді на питання про відповідальність Росії.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави", – написав Зеленський у Twitter'і.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив під час прес-конференції, що "Росія зіткнеться з наслідками" у разі подальшої агресії проти України, і сказав, що "відповідь залежатиме від того, що саме Росія зробить".

"Одна справа, якщо це невеликий напад (minor incursion), і ми, зрештою, мусимо розбиратись, що робити і чого не робити і так далі", – заявив президент США.

"Якщо ж вони зроблять те, на що вони здатні з силами, які вони накопичили на кордоні, це буде катастрофою для Росії", – додав він.

І, хоча Байден був доволі різким під час виступу (анонсував санкції, "яких він ніколи не бачив", говорив про "трагедію для Росії" і заборону російським банкам на операції з доларом), його заява про minor incursion збентежила оглядачів, котрі стежать за розвитком подій із російськими погрозами.

"То означає, що Байден відкрив для Росії двері з розрізненням між повним вторгненням і "незначним нападом"? Це потребує чіткого пояснення", – прокоментував ведучий CNN Джим Скіутто у Twitter.

Білий дім після пресконференції Байдена видав заяву від імені речниці Джен Псакі, в котрій підкреслювалося: президент США "чітко заявив російському президентові: якщо будь-які військові сили перейдуть український кордон, це означатиме поновлення вторгнення і це отримає швидку, жорстку й об‘єднану відповідь від Сполучених Штатів та союзників".

Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила – Байден знає, що росіяни можуть вдатися до дій, котрі не включають військової агресії – наприклад, кібернапади та паравійськову тактику. "Сьогодні він підкреслив, що такі дії російської агресії отримають рішучу, відповідну та об‘єднану відповідь", – йдеться у заяві.

Речниця Ради національної безпеки США Емілі Гоум згодом заявила, що Джо Байден мав на увазі різні прояви агресії.

"Він покликався на різницю між мілітарною і не мілітарною, парамілітарною, кібердіяльністю росіян. Такі дії отримають належну реакцію", – пояснила Гоум.

На слова Байдена також відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив на брифінґу в четвер: Україна очікує, що Захід зможе в адекватний спосіб відреагувати на російську агресію і тоді, коли вона буде явною, і коли вона буде прихованою.

"Ми маємо трагічний досвід, коли Росія приховувала своїх військових, зриваючи з них всі ознаки приналежності до російської армії для того, щоб захопити Крим, для того, щоб вести наступальні бойові дії на Донбасі. Тому наша позиція, яку ми передаємо Сполученим Штатам Америки і всім іншим країнам, є дуже простою: Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014-го року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо жодних спроб, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії, тому що це "недостатньо велике вторгнення" або "недостатньо доказів", що це російські солдати, може це знову фермери, шахтарі або взагалі невідомі "зелені чоловічки". Все це пройдено", – наголосив Кулеба.

Голова МЗС підкреслив, що Україна вже вивчила усі ці уроки історії.

"Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки щодо дій Російської Федерації. Ми про це говоримо відверто. У мене немає жодних сумнівів ані в тому, що Сполучені Штати підтримують нас, й особисто президент Байден підтримує Україну, ані в тому, що він підтримує нас не лише словами, а й конкретними справами. Ані в тому, що у разі початку активних бойових дій у Сполучених Штатів і Європейського Союзу не буде іншого вибору, крім як застосувати відповідні жорсткі санкції у відповідь щодо Росії", – сказав Кулеба.