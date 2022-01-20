Галицькі хроніки COVID-19: 20 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 483 315 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5362 нових.
З них: 1440 – на Львівщині, 1145 – на Тернопіллі та 2777 – на Івано-Франківщині; в Івано-Франківській та Тернопільській областях це максимальні добові рівні захворювання з початку пандемії (попередній максимум був відповідно 1575 та 796 хворих за добу), на Франківщині також і максимальний рівень захворювання за тиждень – 8445 осіб (тижневий максимум тут перевищується третій день поспіль).
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 487 (з початку пандемії).
За минулу добу – 14 нових: 3 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 5 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,38% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 113 024 (з початку пандемії), нових за добу – 1145
Тернопіль – 240 осіб
Бережанський район – 50 осіб
Борщівський район – 56 осіб
Бучацький район – 84 особи
Гусятинський район – 131 особа
Заліщицький район – 61 особа
Збаразький район – 70 осіб
Зборівський район – 17 осіб
Козівський район – 56 осіб
Кременецький район – 33 особи
Лановецький район – 29 осіб
Монастириський район – 39 осіб
Підволочиський район – 46 осіб
Підгаєцький район – 47 осіб
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 73 особи
Чортківський район – 96 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 231 004 (з початку пандемії), нових за добу – 1440
Львів – 763 особи
Бродівський район – 18 осіб
Буський район – 21 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 53 особи
Жидачівський район – 21 особа
Жовківський район – 28 осіб
Золочівський район – 38 осіб
Кам'янко-Бузький район – 40 осіб
Миколаївський район – 16 осіб
Мостиський район – 19 осіб
Перемишлянський район – 33 особи
Пустомитівський район – 89 осіб
Радехівський район – 55 осіб
Самбірський район – 38 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 75 осіб
Старосамбірський район – 15 осіб
Стрийський район – 58 осіб
Яворівський район – 57 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 139 287 (з початку пандемії), нових за добу – 2777
Івано-Франківськ – 331 особа
Тисменицький район – 250 осіб
Надвірнянський район – 448 осіб
Снятинський район – 204 особи
Косівський район – 200 осіб
Калуський район – 193 особи
Долинський район – 119 осіб
Тлумацький район – 33 особи
Галицький район – 128 осіб
Коломийський район – 384 особи
Рожнятівський район – 74 особи
Богородчанський район – 353 особи
Городенківський район – 43 особи
Верховинський район – 16 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
20.01.2022