Галицькі хроніки COVID-19: 20 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 483 315 хворих на сovid-19; за минулу добу – 5362 нових.

З них: 1440 – на Львівщині, 1145 – на Тернопіллі та 2777 – на Івано-Франківщині; в Івано-Франківській та Тернопільській областях це максимальні добові рівні захворювання з початку пандемії (попередній максимум був відповідно 1575 та 796 хворих за добу), на Франківщині також і максимальний рівень захворювання за тиждень – 8445 осіб (тижневий максимум тут перевищується третій день поспіль).

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 487 (з початку пандемії).

За минулу добу – 14 нових: 3 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 5 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,38% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 113 024 (з початку пандемії), нових за добу – 1145

Тернопіль – 240 осіб

Бережанський район – 50 осіб

Борщівський район – 56 осіб

Бучацький район – 84 особи

Гусятинський район – 131 особа

Заліщицький район – 61 особа

Збаразький район – 70 осіб

Зборівський район – 17 осіб

Козівський район – 56 осіб

Кременецький район – 33 особи

Лановецький район – 29 осіб

Монастириський район – 39 осіб

Підволочиський район – 46 осіб

Підгаєцький район – 47 осіб

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 73 особи

Чортківський район – 96 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 231 004 (з початку пандемії), нових за добу – 1440

Львів – 763 особи

Бродівський район – 18 осіб

Буський район – 21 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 53 особи

Жидачівський район – 21 особа

Жовківський район – 28 осіб

Золочівський район – 38 осіб

Кам'янко-Бузький район – 40 осіб

Миколаївський район – 16 осіб

Мостиський район – 19 осіб

Перемишлянський район – 33 особи

Пустомитівський район – 89 осіб

Радехівський район – 55 осіб

Самбірський район – 38 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 75 осіб

Старосамбірський район – 15 осіб

Стрийський район – 58 осіб

Яворівський район – 57 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 139 287 (з початку пандемії), нових за добу – 2777

Івано-Франківськ – 331 особа

Тисменицький район – 250 осіб

Надвірнянський район – 448 осіб

Снятинський район – 204 особи

Косівський район – 200 осіб

Калуський район – 193 особи

Долинський район – 119 осіб

Тлумацький район – 33 особи

Галицький район – 128 осіб

Коломийський район – 384 особи

Рожнятівський район – 74 особи

Богородчанський район – 353 особи

Городенківський район – 43 особи

Верховинський район – 16 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).