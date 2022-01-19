Галицькі хроніки COVID-19: 19 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 477 953 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3059 нових.
З них: 956 – на Львівщині, 528 – на Тернопіллі та 1575 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 473 (з початку пандемії).
За минулу добу – 15 нових: 7 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,40% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 111 879 (з початку пандемії), нових за добу – 528
Тернопіль – 104 особи
Бережанський район – 21 особа
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 20 осіб
Гусятинський район – 42 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 45 осіб
Зборівський район – 24 особи
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 34 особи
Лановецький район – 25 осіб
Монастириський район – 17 осіб
Підволочиський район – 27 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 47 осіб
Тернопільський район – 44 особи
Чортківський район – 44 особи
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 229 564 (з початку пандемії), нових за добу – 956
Львів – 391 особа
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 54 особи
Золочівський район – 55 осіб
Кам'янко-Бузький район – 57 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 33 особи
Перемишлянський район – 22 особи
Пустомитівський район – 163 особи
Радехівський район – 24 особи
Самбірський район – 32 особи
Сокальський район – 29 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 33 особи
Турківський район – 5 осіб
Яворівський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 136 510 (з початку пандемії), нових за добу – 1575
Івано-Франківськ – 268 осіб
Тисменицький район – 171 особа
Надвірнянський район – 61 особа
Снятинський район – 4 особи
Косівський район – 71 особа
Калуський район – 149 осіб
Долинський район – 255 осіб
Тлумацький район – 100 осіб
Галицький район – 137 осіб
Коломийський район – 145 осіб
Рожнятівський район – 52 особи
Богородчанський район – 33 особи
Городенківський район – 55 осіб
Верховинський район – 11 осіб
Рогатинський район – 63 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
18.01.2022