Галицькі хроніки COVID-19: 19 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 477 953 хворих на сovid-19; за минулу добу – 3059 нових.

З них: 956 – на Львівщині, 528 – на Тернопіллі та 1575 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 473 (з початку пандемії).

За минулу добу – 15 нових: 7 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,40% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 111 879 (з початку пандемії), нових за добу – 528

 

Тернопіль – 104 особи

Бережанський район – 21 особа

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 42 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 45 осіб

Зборівський район – 24 особи

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 34 особи

Лановецький район – 25 осіб

Монастириський район – 17 осіб

Підволочиський район – 27 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 47 осіб

Тернопільський район – 44 особи

Чортківський район – 44 особи

Шумський район – 11 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 229 564 (з початку пандемії), нових за добу – 956

 

Львів – 391 особа

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 54 особи

Золочівський район – 55 осіб

Кам'янко-Бузький район – 57 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 33 особи

Перемишлянський район – 22 особи

Пустомитівський район – 163 особи

Радехівський район – 24 особи

Самбірський район – 32 особи

Сокальський район – 29 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 33 особи

Турківський район – 5 осіб

Яворівський район – 11 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 136 510 (з початку пандемії), нових за добу – 1575

 

Івано-Франківськ – 268 осіб

Тисменицький район – 171 особа

Надвірнянський район – 61 особа

Снятинський район – 4 особи

Косівський район – 71 особа

Калуський район – 149 осіб

Долинський район – 255 осіб

Тлумацький район – 100 осіб

Галицький район – 137 осіб

Коломийський район – 145 осіб

Рожнятівський район – 52 особи

Богородчанський район – 33 особи

Городенківський район – 55 осіб

Верховинський район – 11 осіб

Рогатинський район – 63 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

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