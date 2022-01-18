Галицькі хроніки COVID-19: 18 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 474 894 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1 792 нових.

З них: 870 – на Львівщині, 282 – на Тернопіллі та 640 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 458 (з початку пандемії).

За минулу добу – 15 нових: 6 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,41% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 111 351 (з початку пандемії), нових за добу – 282

(зростання за тиждень в 2,3 раза, найбільше в Монастириському районі – у 4,6 та Лановецькому – в 3,4 раза)

Тернопіль – 82 особи

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 14 осіб

Гусятинський район – 39 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 228 608 (з початку пандемії), нових за добу – 870

(зростання за тиждень в 3,0 раза, найбільше в Турківському районі – в 10,5 раза, у Львові – в 3,0 раза)

Львів – 529 осіб

Бродівський район – 10 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 16 осіб

Жидачівський район – 19 осіб

Жовківський район – 14 осіб

Золочівський район – 22 особи

Кам'янко-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 31 особа

Мостиський район – 12 осіб

Пустомитівський район – 35 осіб

Радехівський район – 20 осіб

Самбірський район – 18 осіб

Сокальський район – 13 осіб

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 41 особа

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 48 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 134 935 (з початку пандемії), нових за добу – 640

(зростання за тиждень в 3,6 раза, найбільше у Верховинському районі – в 7,2 разів та в Надвірнянському – у 7,1 раза і в Богородчанському – 6,3 раза)

Івано-Франківськ – 145 осіб

Тисменицький район – 84 особи

Надвірнянський район – 104 особи

Снятинський район – 11 осіб

Косівський район – 79 осіб

Калуський район – 18 осіб

Долинський район – 47 осіб

Тлумацький район – 39 осіб

Галицький район – 17 осіб

Коломийський район – 60 осіб

Рожнятівський район – 9 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 7 осіб

Рогатинський район – 10 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)