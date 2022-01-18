Галицькі хроніки COVID-19: 18 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 474 894 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1 792 нових.
З них: 870 – на Львівщині, 282 – на Тернопіллі та 640 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 458 (з початку пандемії).
За минулу добу – 15 нових: 6 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,41% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 111 351 (з початку пандемії), нових за добу – 282
(зростання за тиждень в 2,3 раза, найбільше в Монастириському районі – у 4,6 та Лановецькому – в 3,4 раза)
Тернопіль – 82 особи
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 16 осіб
Бучацький район – 14 осіб
Гусятинський район – 39 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 228 608 (з початку пандемії), нових за добу – 870
(зростання за тиждень в 3,0 раза, найбільше в Турківському районі – в 10,5 раза, у Львові – в 3,0 раза)
Львів – 529 осіб
Бродівський район – 10 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 16 осіб
Жидачівський район – 19 осіб
Жовківський район – 14 осіб
Золочівський район – 22 особи
Кам'янко-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 31 особа
Мостиський район – 12 осіб
Пустомитівський район – 35 осіб
Радехівський район – 20 осіб
Самбірський район – 18 осіб
Сокальський район – 13 осіб
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 41 особа
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 48 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 134 935 (з початку пандемії), нових за добу – 640
(зростання за тиждень в 3,6 раза, найбільше у Верховинському районі – в 7,2 разів та в Надвірнянському – у 7,1 раза і в Богородчанському – 6,3 раза)
Івано-Франківськ – 145 осіб
Тисменицький район – 84 особи
Надвірнянський район – 104 особи
Снятинський район – 11 осіб
Косівський район – 79 осіб
Калуський район – 18 осіб
Долинський район – 47 осіб
Тлумацький район – 39 осіб
Галицький район – 17 осіб
Коломийський район – 60 осіб
Рожнятівський район – 9 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 7 осіб
Рогатинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
18.01.2022