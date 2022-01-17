Галицькі хроніки COVID-19: 17 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 473 102 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1660 нових.
З них: 854 – на Львівщині, 314 – на Тернопіллі та 492 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 443 (з початку пандемії).
За минулу добу – 8 нових: 5 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,42% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 111 069 (з початку пандемії), нових за добу – 314
(зростання за тиждень в 2,3 раза, найбільше в Монастириському районі – у 4,2 та Лановецькому – в 3,7 раза)
Тернопіль – 58 осіб
Бережанський район – 23 особи
Борщівський район – 32 особи
Бучацький район – 20 осіб
Гусятинський район – 22 особи
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 25 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 20 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 20 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 227 738 (з початку пандемії), нових за добу – 854
(зростання за тиждень в 2,8 раза, у Перемишлянському районі – 7,3 раза, у Львові – в 2,8 раза)
Львів – 614 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 55 осіб
Дрогобицький район – 28 осіб
Жидачівський район – 7 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 26 осіб
Пустомитівський район – 3 особи
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 11 осіб
Сокальський район – 30 осіб
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 17 осіб
Яворівський район – 46 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 134 295 (з початку пандемії), нових за добу – 492
(зростання за тиждень в 3,6 раза, найбільше у Верховинському районі – в 12 разів та в Богородчанському – 7,2 раза і Надвірнянському – у 6,4 раза)
Івано-Франківськ – 71 особа
Тисменицький район – 57 осіб
Надвірнянський район – 27 осіб
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 41 особа
Калуський район – 47 осіб
Тлумацький район – 8 осіб
Галицький район – 39 осіб
Коломийський район – 108 осіб
Рожнятівський район – 19 осіб
Богородчанський район – 56 осіб
Рогатинський район – 17 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
17.01.2022