Галицькі хроніки COVID-19: 17 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 473 102 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1660 нових.

З них: 854 – на Львівщині, 314 – на Тернопіллі та 492 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 443 (з початку пандемії).

За минулу добу – 8 нових: 5 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,42% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 111 069 (з початку пандемії), нових за добу – 314

(зростання за тиждень в 2,3 раза, найбільше в Монастириському районі – у 4,2 та Лановецькому – в 3,7 раза)

Тернопіль – 58 осіб

Бережанський район – 23 особи

Борщівський район – 32 особи

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 22 особи

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 25 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 20 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 7 осіб

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 20 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 227 738 (з початку пандемії), нових за добу – 854

(зростання за тиждень в 2,8 раза, у Перемишлянському районі – 7,3 раза, у Львові – в 2,8 раза)

Львів – 614 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 55 осіб

Дрогобицький район – 28 осіб

Жидачівський район – 7 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 26 осіб

Пустомитівський район – 3 особи

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 11 осіб

Сокальський район – 30 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 17 осіб

Яворівський район – 46 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 134 295 (з початку пандемії), нових за добу – 492

(зростання за тиждень в 3,6 раза, найбільше у Верховинському районі – в 12 разів та в Богородчанському – 7,2 раза і Надвірнянському – у 6,4 раза)

Івано-Франківськ – 71 особа

Тисменицький район – 57 осіб

Надвірнянський район – 27 осіб

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 41 особа

Калуський район – 47 осіб

Тлумацький район – 8 осіб

Галицький район – 39 осіб

Коломийський район – 108 осіб

Рожнятівський район – 19 осіб

Богородчанський район – 56 осіб

Рогатинський район – 17 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)