Галицькі хроніки COVID-19: 16 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 471 442 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1 936 нових.
З них: 625 – на Львівщині, 397 – на Тернопіллі та 914 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 435 (з початку пандемії).
За минулу добу – 11 нових: 7 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 110 755 (з початку пандемії), нових за добу – 397
(зростання за тиждень в 2 рази, найбільше в Монастириському районі – 3,1 та Лановецькому – в 2,8 раза)
Тернопіль – 76 осіб
Бережанський район – 20 осіб
Борщівський район – 20 осіб
Бучацький район – 18 осіб
Гусятинський район – 40 осіб
Заліщицький район – 24 особи
Збаразький район – 21 особа
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 17 осіб
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 15 осіб
Підгаєцький район – 8 осіб
Теребовлянський район – 16 осіб
Тернопільський район – 49 осіб
Чортківський район – 26 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 226 884 (з початку пандемії), нових за добу – 625
(зростання за тиждень в 2,4 раза, найбільше в Турківському районі – у 9,5 раза, у Львові – в 2,3 раза)
Львів – 242 особи
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 30 осіб
Дрогобицький район – 26 осіб
Жидачівський район – 14 осіб
Жовківський район – 43 особи
Золочівський район – 10 осіб
Кам'янко-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 31 особа
Перемишлянський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 133 особи
Радехівський район – 23 особи
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 9 осіб
Стрийський район – 11 осіб
Яворівський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 133 803 (з початку пандемії), нових за добу – 914
(зростання за тиждень в 3,3 раза, найбільше у Верховинському районі – в 12 разів та в Богородчанському та Надвірнянському – 5,8 раза)
Івано-Франківськ – 100 осіб
Тисменицький район – 30 осіб
Надвірнянський район – 191 особа
Косівський район – 130 осіб
Калуський район – 68 осіб
Долинський район – 95 осіб
Тлумацький район – 37 осіб
Галицький район – 30 осіб
Коломийський район – 50 осіб
Рожнятівський район – 23 особи
Богородчанський район – 84 особи
Городенківський район – 49 осіб
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 25 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
15.01.2022