Галицькі хроніки COVID-19: 16 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 471 442 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1 936 нових.

З них: 625 – на Львівщині, 397 – на Тернопіллі та 914 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 435 (з початку пандемії).

За минулу добу – 11 нових: 7 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 110 755 (з початку пандемії), нових за добу – 397

(зростання за тиждень в 2 рази, найбільше в Монастириському районі – 3,1 та Лановецькому – в 2,8 раза)

Тернопіль – 76 осіб

Бережанський район – 20 осіб

Борщівський район – 20 осіб

Бучацький район – 18 осіб

Гусятинський район – 40 осіб

Заліщицький район – 24 особи

Збаразький район – 21 особа

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 15 осіб

Підгаєцький район – 8 осіб

Теребовлянський район – 16 осіб

Тернопільський район – 49 осіб

Чортківський район – 26 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 226 884 (з початку пандемії), нових за добу – 625

(зростання за тиждень в 2,4 раза, найбільше в Турківському районі – у 9,5 раза, у Львові – в 2,3 раза)

Львів – 242 особи

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 30 осіб

Дрогобицький район – 26 осіб

Жидачівський район – 14 осіб

Жовківський район – 43 особи

Золочівський район – 10 осіб

Кам'янко-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 31 особа

Перемишлянський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 133 особи

Радехівський район – 23 особи

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 9 осіб

Стрийський район – 11 осіб

Яворівський район – 9 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 133 803 (з початку пандемії), нових за добу – 914

(зростання за тиждень в 3,3 раза, найбільше у Верховинському районі – в 12 разів та в Богородчанському та Надвірнянському – 5,8 раза)

Івано-Франківськ – 100 осіб

Тисменицький район – 30 осіб

Надвірнянський район – 191 особа

Косівський район – 130 осіб

Калуський район – 68 осіб

Долинський район – 95 осіб

Тлумацький район – 37 осіб

Галицький район – 30 осіб

Коломийський район – 50 осіб

Рожнятівський район – 23 особи

Богородчанський район – 84 особи

Городенківський район – 49 осіб

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 25 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)