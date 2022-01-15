Галицькі хроніки COVID-19: 15 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 469 506 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2 798 нових.

З них: 1 178 – на Львівщині, 453 – на Тернопіллі та 1 167 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 424 (з початку пандемії).

За минулу добу – 4 нових: 1 – у Львівській області, 1 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 110 358 (з початку пандемії), нових за добу – 453

(зростання за тиждень в 1,7 раза, найбільше в Лановецькому районі – в 3,9 раза)

Тернопіль – 109 осіб

Бережанський район – 24 особи

Борщівський район – 15 осіб

Бучацький район – 30 осіб

Гусятинський район – 35 осіб

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 9 осіб

Козівський район – 27 осіб

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 16 осіб

Монастириський район – 20 осіб

Підволочиський район – 16 осіб

Підгаєцький район – 7 осіб

Теребовлянський район – 25 осіб

Тернопільський район – 65 осіб

Чортківський район – 17 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 226 259 (з початку пандемії), нових за добу – 1 178

(зростання за тиждень в 2,4 раза, найбільше в Турківському районі – у 9,5 раза, у Львові – в 2,6 раза)

Львів – 534 особи

Бродівський район – 25 осіб

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 35 осіб

Дрогобицький район – 48 осіб

Жидачівський район – 10 осіб

Жовківський район – 73 особи

Золочівський район – 27 осіб

Кам'янка-Бузький район – 22 особи

Миколаївський район – 30 осіб

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 18 осіб

Пустомитівський район – 169 осіб

Радехівський район – 20 осіб

Самбірський район – 41 особа

Сокальський район – 37 осіб

Старосамбірський район – 14 осіб

Стрийський район – 49 осіб

Турківський район – 9 осіб

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 132 889 (з початку пандемії), нових за добу – 1 167

(зростання за тиждень в 2,9 раза, найбільше у Верховинському районі – в 5,5 раза та в Богородчанському – 4,1 раза)

Івано-Франківськ – 243 особи

Тисменицький район – 138 осіб

Надвірнянський район – 60 осіб

Снятинський район – 95 осіб

Косівський район – 61 особа

Калуський район – 108 осіб

Долинський район – 111 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 30 осіб

Коломийський район – 157 осіб

Рожнятівський район – 34 особи

Богородчанський район – 96 осіб

Городенківський район – 19 осіб

Верховинський район – 8 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).