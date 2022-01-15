Галицькі хроніки COVID-19: 15 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 469 506 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2 798 нових.
З них: 1 178 – на Львівщині, 453 – на Тернопіллі та 1 167 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 424 (з початку пандемії).
За минулу добу – 4 нових: 1 – у Львівській області, 1 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 110 358 (з початку пандемії), нових за добу – 453
(зростання за тиждень в 1,7 раза, найбільше в Лановецькому районі – в 3,9 раза)
Тернопіль – 109 осіб
Бережанський район – 24 особи
Борщівський район – 15 осіб
Бучацький район – 30 осіб
Гусятинський район – 35 осіб
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 9 осіб
Козівський район – 27 осіб
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 16 осіб
Монастириський район – 20 осіб
Підволочиський район – 16 осіб
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 25 осіб
Тернопільський район – 65 осіб
Чортківський район – 17 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 226 259 (з початку пандемії), нових за добу – 1 178
(зростання за тиждень в 2,4 раза, найбільше в Турківському районі – у 9,5 раза, у Львові – в 2,6 раза)
Львів – 534 особи
Бродівський район – 25 осіб
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 35 осіб
Дрогобицький район – 48 осіб
Жидачівський район – 10 осіб
Жовківський район – 73 особи
Золочівський район – 27 осіб
Кам'янка-Бузький район – 22 особи
Миколаївський район – 30 осіб
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 18 осіб
Пустомитівський район – 169 осіб
Радехівський район – 20 осіб
Самбірський район – 41 особа
Сокальський район – 37 осіб
Старосамбірський район – 14 осіб
Стрийський район – 49 осіб
Турківський район – 9 осіб
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 132 889 (з початку пандемії), нових за добу – 1 167
(зростання за тиждень в 2,9 раза, найбільше у Верховинському районі – в 5,5 раза та в Богородчанському – 4,1 раза)
Івано-Франківськ – 243 особи
Тисменицький район – 138 осіб
Надвірнянський район – 60 осіб
Снятинський район – 95 осіб
Косівський район – 61 особа
Калуський район – 108 осіб
Долинський район – 111 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 30 осіб
Коломийський район – 157 осіб
Рожнятівський район – 34 особи
Богородчанський район – 96 осіб
Городенківський район – 19 осіб
Верховинський район – 8 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
15.01.2022