Галицькі хроніки COVID-19: 14 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 466 708 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2 252 нових.

З них: 1 001 – на Львівщині, 371 – на Тернопіллі та 880 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 420 (з початку пандемії).

За минулу добу – 15 нових: 8 – у Львівській області, 0 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 109 905 (з початку пандемії), нових за добу – 371

(зростання за тиждень в 1,4 раза, найбільше в Монастириському районі – в 3,3 раза)

Тернопіль – 94 особи

Бережанський район – 21 особа

Борщівський район – 12 осіб

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 40 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 24 особи

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 21 особа

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 20 осіб

Підгаєцький район – 8 осіб

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 38 осіб

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 225 081 (з початку пандемії), нових за добу – 1 001

(зростання за тиждень в 1,7 раза, найбільше в Перемишлянському районі – в 3,1 раза, у Львові – в 2 рази)

Львів – 476 осіб

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 49 осіб

Дрогобицький район – 34 особи

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 20 осіб

Кам'янка-Бузький район – 18 осіб

Миколаївський район – 43 особи

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 20 осіб

Пустомитівський район – 109 осіб

Радехівський район – 16 осіб

Самбірський район – 14 осіб

Сколівський район – 12 осіб

Сокальський район – 45 осіб

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 48 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 47 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 131 722 (з початку пандемії), нових за добу – 880

(зростання за тиждень в 2,3 раза, найбільше – в Богородчанському районі – в 4 рази)

Івано-Франківськ – 104 особи

Тисменицький район – 42 особи

Надвірнянський район – 102 особи

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 116 осіб

Калуський район – 126 осіб

Долинський район – 61 особа

Тлумацький район – 12 осіб

Галицький район – 47 осіб

Коломийський район – 114 осіб

Рожнятівський район – 25 осіб

Богородчанський район – 67 осіб

Городенківський район – 26 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 33 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).