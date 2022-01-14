Галицькі хроніки COVID-19: 14 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 466 708 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2 252 нових.
З них: 1 001 – на Львівщині, 371 – на Тернопіллі та 880 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 420 (з початку пандемії).
За минулу добу – 15 нових: 8 – у Львівській області, 0 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 109 905 (з початку пандемії), нових за добу – 371
(зростання за тиждень в 1,4 раза, найбільше в Монастириському районі – в 3,3 раза)
Тернопіль – 94 особи
Бережанський район – 21 особа
Борщівський район – 12 осіб
Бучацький район – 20 осіб
Гусятинський район – 40 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 24 особи
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 21 особа
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 20 осіб
Підгаєцький район – 8 осіб
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 38 осіб
Чортківський район – 24 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 225 081 (з початку пандемії), нових за добу – 1 001
(зростання за тиждень в 1,7 раза, найбільше в Перемишлянському районі – в 3,1 раза, у Львові – в 2 рази)
Львів – 476 осіб
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 49 осіб
Дрогобицький район – 34 особи
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 20 осіб
Кам'янка-Бузький район – 18 осіб
Миколаївський район – 43 особи
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 20 осіб
Пустомитівський район – 109 осіб
Радехівський район – 16 осіб
Самбірський район – 14 осіб
Сколівський район – 12 осіб
Сокальський район – 45 осіб
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 48 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 47 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 131 722 (з початку пандемії), нових за добу – 880
(зростання за тиждень в 2,3 раза, найбільше – в Богородчанському районі – в 4 рази)
Івано-Франківськ – 104 особи
Тисменицький район – 42 особи
Надвірнянський район – 102 особи
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 116 осіб
Калуський район – 126 осіб
Долинський район – 61 особа
Тлумацький район – 12 осіб
Галицький район – 47 осіб
Коломийський район – 114 осіб
Рожнятівський район – 25 осіб
Богородчанський район – 67 осіб
Городенківський район – 26 осіб
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 33 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
14.01.2022