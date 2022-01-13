Галицькі хроніки COVID-19: 13 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 464 456 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2 321 новий.
З них: 949 – на Львівщині, 389 – на Тернопіллі та 983 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 405 (з початку пандемії).
За минулу добу – 26 нових: 14 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 9 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 109 534 (з початку пандемії), нових за добу – 389
Тернопіль – 129 осіб
Бережанський район – 26 осіб
Борщівський район – 12 осіб
Бучацький район – 27 осіб
Гусятинський район – 31 особа
Заліщицький район – 9 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 17 осіб
Кременецький район – 18 осіб
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 21 особа
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 37 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 224 080 (з початку пандемії), нових за добу – 949
Львів – 511 осіб
Бродівський район – 17 осіб
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 29 осіб
Дрогобицький район – 31 особа
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 56 осіб
Золочівський район – 21 особа
Кам'янка-Бузький район – 17 осіб
Миколаївський район – 22 особи
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 13 осіб
Пустомитівський район – 45 осіб
Радехівський район – 28 осіб
Самбірський район – 12 осіб
Сокальський район – 28 осіб
Старосамбірський район – 7 осіб
Стрийський район – 36 осіб
Турківський район – 5 осіб
Яворівський район – 46 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 130 842 (з початку пандемії), нових за добу – 983
Івано-Франківськ – 203 особи
Тисменицький район – 68 осіб
Надвірнянський район – 40 осіб
Снятинський район – 41 особа
Косівський район – 73 особи
Калуський район – 114 осіб
Долинський район – 174 особи
Тлумацький район – 34 особи
Галицький район – 26 осіб
Коломийський район – 101 особа
Рожнятівський район – 55 осіб
Богородчанський район – 19 осіб
Городенківський район – 20 осіб
Верховинський район – 7 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
13.01.2022