Галицькі хроніки COVID-19: 13 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 464 456 хворих на сovid-19; за минулу добу – 2 321 новий.

З них: 949 – на Львівщині, 389 – на Тернопіллі та 983 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 405 (з початку пандемії).

За минулу добу – 26 нових: 14 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 9 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 109 534 (з початку пандемії), нових за добу – 389

Тернопіль – 129 осіб

Бережанський район – 26 осіб

Борщівський район – 12 осіб

Бучацький район – 27 осіб

Гусятинський район – 31 особа

Заліщицький район – 9 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 21 особа

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 37 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 224 080 (з початку пандемії), нових за добу – 949

Львів – 511 осіб

Бродівський район – 17 осіб

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 29 осіб

Дрогобицький район – 31 особа

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 56 осіб

Золочівський район – 21 особа

Кам'янка-Бузький район – 17 осіб

Миколаївський район – 22 особи

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 13 осіб

Пустомитівський район – 45 осіб

Радехівський район – 28 осіб

Самбірський район – 12 осіб

Сокальський район – 28 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 36 осіб

Турківський район – 5 осіб

Яворівський район – 46 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 130 842 (з початку пандемії), нових за добу – 983

Івано-Франківськ – 203 особи

Тисменицький район – 68 осіб

Надвірнянський район – 40 осіб

Снятинський район – 41 особа

Косівський район – 73 особи

Калуський район – 114 осіб

Долинський район – 174 особи

Тлумацький район – 34 особи

Галицький район – 26 осіб

Коломийський район – 101 особа

Рожнятівський район – 55 осіб

Богородчанський район – 19 осіб

Городенківський район – 20 осіб

Верховинський район – 7 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).