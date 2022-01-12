Галицькі хроніки COVID-19: 12 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 462 135 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1 123 нових.
З них: 386 – на Львівщині, 235 – на Тернопіллі та 502 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 379 (з початку пандемії).
За минулу добу – 15 нових: 2 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 109 145 (з початку пандемії), нових за добу – 235
Тернопіль – 45 осіб
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 32 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 12 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 13 осіб
Лановецький район – 16 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський район – 19 осіб
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 45 осіб
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 223 131 (з початку пандемії), нових за добу – 386
Львів – 194 особи
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 15 осіб
Жовківський район – 14 осіб
Золочівський район – 17 осіб
Кам'янка-Бузький район – 20 осіб
Миколаївський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 13 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 12 осіб
Сколівський район – 7 осіб
Сокальський район – 10 осіб
Старосамбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 22 особи
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 859 (з початку пандемії), нових за добу – 502
Івано-Франківськ – 100 осіб
Тисменицький район – 50 осіб
Надвірнянський район – 38 осіб
Косівський район – 32 особи
Калуський район – 52 особи
Долинський район – 7 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 32 особи
Коломийський район – 75 осіб
Рожнятівський район – 18 осіб
Богородчанський район – 51 особа
Городенківський район – 30 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 15 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
12.01.2022