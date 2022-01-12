Галицькі хроніки COVID-19: 12 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 462 135 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1 123 нових.

З них: 386 – на Львівщині, 235 – на Тернопіллі та 502 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 379 (з початку пандемії).

За минулу добу – 15 нових: 2 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 109 145 (з початку пандемії), нових за добу – 235

Тернопіль – 45 осіб

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 32 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 12 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 13 осіб

Лановецький район – 16 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 19 осіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 45 осіб

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 223 131 (з початку пандемії), нових за добу – 386

Львів – 194 особи

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 15 осіб

Жовківський район – 14 осіб

Золочівський район – 17 осіб

Кам'янка-Бузький район – 20 осіб

Миколаївський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 10 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 22 особи

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 9 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 859 (з початку пандемії), нових за добу – 502

Івано-Франківськ – 100 осіб

Тисменицький район – 50 осіб

Надвірнянський район – 38 осіб

Косівський район – 32 особи

Калуський район – 52 особи

Долинський район – 7 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 32 особи

Коломийський район – 75 осіб

Рожнятівський район – 18 осіб

Богородчанський район – 51 особа

Городенківський район – 30 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 15 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).