Галицькі хроніки COVID-19: 11 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 461 012 хворих на сovid-19; за минулу добу – 458 нових.

З них: 195 – на Львівщині, 104 – на Тернопіллі та 159 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 364 (з початку пандемії).

За минулу добу – 23 нових: 8 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,47% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 910 (з початку пандемії), нових за добу – 104

Тернопіль – 52 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 8 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 1 особа

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 222 745 (з початку пандемії), нових за добу – 195

Львів – 103 особи

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 7 осіб

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 21 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 1 особа

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 6 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 6 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 357 (з початку пандемії), нових за добу – 159

Івано-Франківськ – 51 особа

Тисменицький район – 17 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 15 осіб

Калуський район – 6 осіб

Долинський район – 17 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 6 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).