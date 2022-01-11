Галицькі хроніки COVID-19: 11 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 461 012 хворих на сovid-19; за минулу добу – 458 нових.
З них: 195 – на Львівщині, 104 – на Тернопіллі та 159 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 364 (з початку пандемії).
За минулу добу – 23 нових: 8 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,47% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 910 (з початку пандемії), нових за добу – 104
Тернопіль – 52 особи
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 8 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 1 особа
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 222 745 (з початку пандемії), нових за добу – 195
Львів – 103 особи
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 7 осіб
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 21 особа
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 1 особа
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 6 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 6 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 4 особи
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 357 (з початку пандемії), нових за добу – 159
Івано-Франківськ – 51 особа
Тисменицький район – 17 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 15 осіб
Калуський район – 6 осіб
Долинський район – 17 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Богородчанський район – 6 осіб
Городенківський район – 12 осіб
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
11.01.2022