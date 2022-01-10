Галицькі хроніки COVID-19: 10 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 460 554 хворих на сovid-19; за минулу добу – 267 нових.

З них: 130 – на Львівщині, 60 – на Тернопіллі та 77 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 341 (з початку пандемії).

За минулу добу – 11 нових: 6 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 0 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 806 (з початку пандемії), нових за добу – 60

Тернопіль – 30 осіб

Борщівський район – 1 особа

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 222 550 (з початку пандемії), нових за добу – 130

Львів – 90 осіб

Буський район – 1 особа

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 14 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Самбірський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 12 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 198 (з початку пандемії), нових за добу – 77

Івано-Франківськ – 24 особи

Тисменицький район – 13 осіб

Надвірнянський район – 1 особа

Долинський район – 6 осіб

Галицький район – 9 осіб

Коломийський район – 16 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).