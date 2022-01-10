Галицькі хроніки COVID-19: 10 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 460 554 хворих на сovid-19; за минулу добу – 267 нових.
З них: 130 – на Львівщині, 60 – на Тернопіллі та 77 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 341 (з початку пандемії).
За минулу добу – 11 нових: 6 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 0 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 806 (з початку пандемії), нових за добу – 60
Тернопіль – 30 осіб
Борщівський район – 1 особа
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 3 особи
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 222 550 (з початку пандемії), нових за добу – 130
Львів – 90 осіб
Буський район – 1 особа
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 14 осіб
Миколаївський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 1 особа
Самбірський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 12 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 198 (з початку пандемії), нових за добу – 77
Івано-Франківськ – 24 особи
Тисменицький район – 13 осіб
Надвірнянський район – 1 особа
Долинський район – 6 осіб
Галицький район – 9 осіб
Коломийський район – 16 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
10.01.2022