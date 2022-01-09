Галицькі хроніки COVID-19: 9 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 460 287 хворих на сovid-19; за минулу добу – 538 нових.
З них: 257 – на Львівщині, 131 – на Тернопіллі та 150 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 330 (з початку пандемії).
За минулу добу – 10 нових: 5 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 746 (з початку пандемії), нових за добу – 131
Тернопіль – 44 особи
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 5 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 222 420 (з початку пандемії), нових за добу – 257
Львів – 170 осіб
Бродівський район – 4 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 13 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 12 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 12 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 121 (з початку пандемії), нових за добу – 150
Івано-Франківськ – 17 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Снятинський район – 4 особи
Косівський район – 24 особи
Калуський район – 8 осіб
Долинський район – 8 осіб
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 47 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 21 особа
Рогатинський район – 13 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
09.01.2022