Галицькі хроніки COVID-19: 9 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 460 287 хворих на сovid-19; за минулу добу – 538 нових.

З них: 257 – на Львівщині, 131 – на Тернопіллі та 150 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 330 (з початку пандемії).

За минулу добу – 10 нових: 5 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 746 (з початку пандемії), нових за добу – 131

Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 222 420 (з початку пандемії), нових за добу – 257

Львів – 170 осіб

Бродівський район – 4 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 13 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 12 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 12 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 8 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 129 121 (з початку пандемії), нових за добу – 150

Івано-Франківськ – 17 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Снятинський район – 4 особи

Косівський район – 24 особи

Калуський район – 8 осіб

Долинський район – 8 осіб

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 47 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 21 особа

Рогатинський район – 13 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)