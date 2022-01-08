Галицькі хроніки COVID-19: 8 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 459 749 хворих на сovid-19; за минулу добу – 680 нових.

З них: 296 – на Львівщині, 141 – на Тернопіллі та 243 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 320 (з початку пандемії).

За минулу добу – 8 нових: 3 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 615 (з початку пандемії), нових за добу – 141

Тернопіль – 23 особи

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 4 особи

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 222 163 (з початку пандемії), нових за добу – 296

Львів – 148 осіб

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 18 осіб

Дрогобицький район – 8 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Пустомитівський район – 19 осіб

Радехівський район – 22 особи

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 41 особа

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 15 осіб

Яворівський район – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 128 971 (з початку пандемії), нових за добу – 243

Івано-Франківськ – 62 особи

Тисменицький район – 20 осіб

Надвірнянський район – 16 осіб

Снятинський район – 10 осіб

Косівський район – 6 осіб

Калуський район – 34 особи

Тлумацький район – 9 осіб

Галицький район – 23 особи

Коломийський район – 35 осіб

Рожнятівський район – 2 особи

Богородчанський район – 25 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)