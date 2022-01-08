Галицькі хроніки COVID-19: 8 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 459 749 хворих на сovid-19; за минулу добу – 680 нових.
З них: 296 – на Львівщині, 141 – на Тернопіллі та 243 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 320 (з початку пандемії).
За минулу добу – 8 нових: 3 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 615 (з початку пандемії), нових за добу – 141
Тернопіль – 23 особи
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 4 особи
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 222 163 (з початку пандемії), нових за добу – 296
Львів – 148 осіб
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 18 осіб
Дрогобицький район – 8 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Пустомитівський район – 19 осіб
Радехівський район – 22 особи
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 41 особа
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 15 осіб
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 128 971 (з початку пандемії), нових за добу – 243
Івано-Франківськ – 62 особи
Тисменицький район – 20 осіб
Надвірнянський район – 16 осіб
Снятинський район – 10 осіб
Косівський район – 6 осіб
Калуський район – 34 особи
Тлумацький район – 9 осіб
Галицький район – 23 особи
Коломийський район – 35 осіб
Рожнятівський район – 2 особи
Богородчанський район – 25 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
08.01.2022