Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви кир Святослав привітав вірних з Різдвом Христовим.

 

Блаженніший Святослав, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, привітав усіх українців в краю та в цілому світі з Різдвом Христовим.

 

 

«Нехай наш новонароджений Спаситель поблагословить усіх нас миром», – каже Блаженніший Святослав у різдвяному привітанні.

Бог став людиною. Не просто взяв на себе людську тілесність, стати тілом означає увійти в людську історію, ввібрати у себе історію радощів і смутків, страждань і сподівань усього людства. Коли ми сьогодні говоримо про мир, то говоримо про Христа. Коли шукаємо істину, яка визволяє, – шукаємо Христа. Коли тужимо за справедливістю у світі – тужимо, шукаємо за Христом-Спасителем.

 

І ось Він між нами! Тому сьогодні радіють небо і земля, а все людство об’єднується з ангелами у співі: «З нами Бог!» Він із нами в той момент, коли ми так тривожимося і молимося за мир. Він приходить. Христос, наш мир, є між нами.

 

 

«Дорогі в Христі брати і сестри!

 

Ось ангел з неба звіщає нам радісну новину, ось зоря разом з мудрецями веде нас до Вифлеєму.

 

Небо і земля сьогодні радіють  і запрошують нас прийти, привітати і радіти народженню між нами во плоті Божого Сина, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа.

 

Різдво Христове – це є радісний і світлий празник, сповнення людської надії, сповнення очікування.

 

«І Слово стало тілом і оселилося між нами» – каже нам сьогодні євангелист Йоан.

 

Бог став людиною. Не просто взяв на себе людську тілесність – стати тілом означає увійти в людську історію, ввібрати у себе історію радощів і смутків, страждань і сподівань усього людства.

 

Тому-то сьогодні, коли ми говоримо про мир, – ми говоримо про Христа.

 

Коли шукаємо правди, коли прагнемо пізнати істину, яка визволяє, – ми шукаємо Христа.

 

Коли ми сьогодні сумуємо, тужимо за справедливістю у тому світі – ми тужимо, ми шукаємо за Христом-Спасителем.

 

І ось Він між нами. Тому сьогодні радіє небо і земля, а все людство об’єднується в єдиному співі, разом з ангелами кажучи:

 

«З нами Бог! Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог!»

 

З нами, в цьому новому році, сповненому різних страхів, непевностей, році, який ставить багато запитань.

 

В тому моменті, коли ми так тривожимося і молимося за мир, Він приходить. Христос, наш мир, є між нами.

 

Дозвольте мені усіх вас привітати з тим великим святом Різдва Христового!

 

Де б ви не були, де б ви не святкували це велике свято: чи вдома, чи далеко від рідної домівки, чи в Україні, чи в різних континентах земної кулі, – кругом, де б’ється українське серце – усіх вас сьогодні вітаю з тим великим святом!

 

І звідси, із нашого Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, голосим вам цю радісну новину, що з нами Бог!

 

Нехай наш новонароджений Спаситель поблагословить усіх нас миром, радістю, усяким гараздом.

 

Бажаю вам відчуття небесного світла, яке сьогодні сяє нам з цієї вифлеємської стаєнки. Бажаю вам радісної прадідівської коляди, якою ми можемо розігнати усякий смуток і наповнити надією усяке загублене, розчароване людське серце.

 

Усім вам зичу Божого благословення!

 

І з усіма вами разом заспіваймо сьогодні:

Христос народився!

Славімо Його!»

 

 

 

 

07.01.2022

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