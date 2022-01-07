Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви кир Святослав привітав вірних з Різдвом Христовим.

Блаженніший Святослав, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, привітав усіх українців в краю та в цілому світі з Різдвом Христовим.

«Нехай наш новонароджений Спаситель поблагословить усіх нас миром», – каже Блаженніший Святослав у різдвяному привітанні.

Бог став людиною. Не просто взяв на себе людську тілесність, стати тілом означає увійти в людську історію, ввібрати у себе історію радощів і смутків, страждань і сподівань усього людства. Коли ми сьогодні говоримо про мир, то говоримо про Христа. Коли шукаємо істину, яка визволяє, – шукаємо Христа. Коли тужимо за справедливістю у світі – тужимо, шукаємо за Христом-Спасителем.

І ось Він між нами! Тому сьогодні радіють небо і земля, а все людство об’єднується з ангелами у співі: «З нами Бог!» Він із нами в той момент, коли ми так тривожимося і молимося за мир. Він приходить. Христос, наш мир, є між нами.

«Дорогі в Христі брати і сестри!

Ось ангел з неба звіщає нам радісну новину, ось зоря разом з мудрецями веде нас до Вифлеєму.

Небо і земля сьогодні радіють і запрошують нас прийти, привітати і радіти народженню між нами во плоті Божого Сина, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа.

Різдво Христове – це є радісний і світлий празник, сповнення людської надії, сповнення очікування.

«І Слово стало тілом і оселилося між нами» – каже нам сьогодні євангелист Йоан.

Бог став людиною. Не просто взяв на себе людську тілесність – стати тілом означає увійти в людську історію, ввібрати у себе історію радощів і смутків, страждань і сподівань усього людства.

Тому-то сьогодні, коли ми говоримо про мир, – ми говоримо про Христа.

Коли шукаємо правди, коли прагнемо пізнати істину, яка визволяє, – ми шукаємо Христа.

Коли ми сьогодні сумуємо, тужимо за справедливістю у тому світі – ми тужимо, ми шукаємо за Христом-Спасителем.

І ось Він між нами. Тому сьогодні радіє небо і земля, а все людство об’єднується в єдиному співі, разом з ангелами кажучи:

«З нами Бог! Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог!»

З нами, в цьому новому році, сповненому різних страхів, непевностей, році, який ставить багато запитань.

В тому моменті, коли ми так тривожимося і молимося за мир, Він приходить. Христос, наш мир, є між нами.

Дозвольте мені усіх вас привітати з тим великим святом Різдва Христового!

Де б ви не були, де б ви не святкували це велике свято: чи вдома, чи далеко від рідної домівки, чи в Україні, чи в різних континентах земної кулі, – кругом, де б’ється українське серце – усіх вас сьогодні вітаю з тим великим святом!

І звідси, із нашого Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, голосим вам цю радісну новину, що з нами Бог!

Нехай наш новонароджений Спаситель поблагословить усіх нас миром, радістю, усяким гараздом.

Бажаю вам відчуття небесного світла, яке сьогодні сяє нам з цієї вифлеємської стаєнки. Бажаю вам радісної прадідівської коляди, якою ми можемо розігнати усякий смуток і наповнити надією усяке загублене, розчароване людське серце.

Усім вам зичу Божого благословення!

І з усіма вами разом заспіваймо сьогодні:

Христос народився!

Славімо Його!»