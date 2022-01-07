Нарешті німці почали втрачати довіру до росіян.

Водночас, як свідчить свіжа соціологія, більшість громадян Німеччині все ще підтримує «Північний потік-2».

 

 

У Німеччині значно впала довіра громадян країни до Росії. Про свідчать опубліковані в четвер, шостого січня, результати опитування громадської думки Deutschlandtrend, яку на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD та газети Die Welt провів берлінський інститут Infratest dimap.

 

Лише кожен шостий мешканець Німеччини (17 відсотків опитаних), як і раніше, вважає Росію надійним партнером. Це на 11 відсоткових пунктів менше, порівняно з результатами аналогічного опитування у серпні 2019 року. Водночас довіра до України зросла майже вдвічі. Нині її надійним партнером вважають 30 відсотків респондентів.

 

Ще нижче впали показники у Китаю – йому тепер довіряє лише сім відсотків опитаних. А це на 21 відсотковий пункт менше, ніж 2019 року.

 

На цьому тлі помітно покращало ставлення німців до Сполучених Штатів після того, як там прийшов до влади президент Джо Байден. Америку зараз знову вважають надійним партнером 56 відсотків опитаних, що на 37 відсоткових пунктів вище за показник 2019 року і навіть вище порівняно з тим, як німці ставилися до США наприкінці правління Барака Обами. Аналогічне опитування 2017 року показало, що після приходу в Білий дім Дональда Трампа лише 22 відсотки німців стали вважати, що Вашінґтон заслуговує на довіру як партнер Берліна.

 

Серед європейських країн найбільшою довірою німців нині користується Франція (81%). Показники Великої Британії хоч і виросли порівняно з 2019 роком на дев'ять відсоткових пунктів і досягли 46 відсотків, все одно перебувають нижче, ніж до оголошення результатів референдуму 2016 року щодо Brexit.

 

Трішки чіткішу (та все ж недостатньо) позицію висловлюють німці щодо антиросійських санкцій з боку Європейської Унії та Сполучених Штатів. За посилення штрафних заходів висловилося 47 відсотків опитаних (на три відсоткові пункти більше, ніж у 2018 році), проти – 41 відсоток. При цьому у східних землях Німеччини за жорсткіші санкції виступили лише 32 відсотки респондентів. У західній частині Німеччини з посиленням санкцій згоден 51 відсоток респондентів.

 

Щодо газогону «Північний потік-2», то більшість німців (60 відсотків) схвально відгукуються про газпромівський мегапроєкт. Найбільшого схвалення газогін знаходить серед прихильників ксенофобської і прокремлівської партії «Альтернатива для Німеччини». Здебільшого негативно до проєкту ставляться лише прихильники «зелених». Загалом «Північний потік-2» знаходить набагато більшу підтримку в Східній Німеччині (70 відсотків). Хоча й у Західній Німеччині існує більше прихильників газогону (57%), ніж противників (30%).

 

Майже дві третини німців вважають, що в конфлікті між Росією та Україною, який загострюється через дії Москви, європейські держави повинні більш активно виступати як посередники. Такої думки дотримуються 65 відсотків опитаних, причому в західних федеральних землях це число сягає 67 відсотків, але й у східних значно перевищує половину (58 відсотків).

07.01.2022

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