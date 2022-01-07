Галицькі хроніки COVID-19: 7 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 459 069 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1 365 нових.
З них: 494 – на Львівщині, 366 – на Тернопіллі та 505 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 312 (з початку пандемії).
За минулу добу – 13 нових: 6 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 474 (з початку пандемії), нових за добу – 366
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 221 867 (з початку пандемії), нових за добу – 494
Львів – 222 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 128 728 (з початку пандемії), нових за добу – 505
Івано-Франківськ – 54 особи
Тисменицький район – 43 особи
Надвірнянський район – 35 осіб
Снятинський район – 36 осіб
Косівський район – 41 особа
Калуський район – 61 особа
Долинський район – 87 осіб
Тлумацький район – 7 осіб
Галицький район – 8 осіб
Коломийський район – 46 осіб
Рожнятівський район – 27 осіб
Богородчанський район – 23 особи
Городенківський район – 15 осіб
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 20 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
07.01.2022