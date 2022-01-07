Галицькі хроніки COVID-19: 7 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 459 069 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1 365 нових.

З них: 494 – на Львівщині, 366 – на Тернопіллі та 505 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 312 (з початку пандемії).

За минулу добу – 13 нових: 6 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 474 (з початку пандемії), нових за добу – 366

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 221 867 (з початку пандемії), нових за добу – 494

 

Львів – 222 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 128 728 (з початку пандемії), нових за добу – 505

 

Івано-Франківськ – 54 особи

Тисменицький район – 43 особи

Надвірнянський район – 35 осіб

Снятинський район – 36 осіб

Косівський район – 41 особа

Калуський район – 61 особа

Долинський район – 87 осіб

Тлумацький район – 7 осіб

Галицький район – 8 осіб

Коломийський район – 46 осіб

Рожнятівський район – 27 осіб

Богородчанський район – 23 особи

Городенківський район – 15 осіб

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 20 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

07.01.2022

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