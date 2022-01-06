Хто як Батько

8 грудня минув проголошений Святішим Отцем Франціском Рік святого Йосифа, встановлений на відзначення 150-річного ювілею проголошення св. Йосифа Покровителем Вселенської Церкви (декрет «Quemadmodum Deus» про це папа Пій IX підписав 8 грудня 1870 року).

Папа Франціск з цієї нагоди звернувся з апостольським листом «Patris Corde» («Батьківським серцем»). У своєму листі Святіший Отець згадує роман польського письменника Яна Добрачинського «Тінь Отця», який переповідає історію святого Йосифа, покликаного стати для Ісуса «тінню на землі Небесного Батька»: «Батьками не народжуються, ними стають».

Одна з найвідоміших книжок польського письменника, журналіста, політика Яна Добрачинського «Тінь Отця» («Cień Ojca») вперше була видана в Польщі 1977 року. Це п'ята з шести книг його біблійного циклу: «Обранці зірок» про пророка Єремію (1948),

«Пустеля» про Мойсея (1955), «Тінь Отця» про св. Йосипа(1977), «Святий меч» про апостола Павла (1949), «Листи Никодима» про Христа очима наверненого фарисея (1952), «Грім ударить втретє» про Івана Хрестителя (1985). З цього циклу на українську мову перекладено тільки «Листи Никодима».

В «Тіні Отця» Ян Добрачинский намагається розповісти нам передісторію та Різдвяну історію з позиції людської логіки, з позиції звичайних емоцій і переживань св. Йосифа, його батька Якова, Єлизавети, Марії та інших особистостей, на котрих побудована Євангельська Правда.⠀

Бо на той час свята Родина мала людські побутові проблеми без надприродних вмінь для їх вирішення. Навіть знайомство Пречистої Діви Марії та св. Йосифа, на думку автора, могло б відбутись отак випадково, як у простих людей: ⠀

Йосиф «випадково» зустрічає біля криниці в Назареті Марію, допомагає їй набрати води і запитує:⠀ — Ну як би Ти дала собі ради, як би мене тут не було ?⠀ — Як треба, то й витягну те відро з водою, – сказала весело Марія, – Я не така вже й слабка, просто руки потім болять трохи.⠀ Далі Йосиф просить: — Позич мені на хвилинку своє відро, бо там, вище, маю осла, якого треба напоїти. А потім прийду і Тобі наберу води.⠀ — Зробімо по-іншому, – запропонувала Марія, – Я піду і напою твого осла, а ти мені тим часом зачерпни води. (Переклад Василя Паращака)⠀

Автор книжки оповідає про труднощі святої Родини в дорозі з Вифлеєму до Назарету, потім з Назарету до Вифлеєму з вагітною Марією (а це більше, ніж півтори сотні кілометрів, якщо по прямій). Цей перехід виявився для них дуже важким: були і голодними, і замерзлими серед роздратованих подорожувальників. При всьому цьому, вони довіряли Богу: «щоб змиритися з тим, чого не можна змінити; щоб мати силу, змінити те, що можна, і мудрість відрізнити одне від другого». Цими словами (ще задовго до молитви Блаженного Климентія Шептицького) керувалась свята Родина.⠀

Ян Добрачинский кілька разів акцентує увагу на таких рисах характеру св. Йосифа як скромність та праведність. Саме завдяки скромності йому довірено творити Різдво в супроводі Ангелів – Ангелів, котрі озвучували йому Божу волю: «Встань і йди».⠀

І не можна не помітити оцю пропозицію, оцей заклик від Бога: «встань і йди», заклик чоловікам призначеним, навіть не призначеним, а, власне, покликаним ткати історію Світу, покликаним відбивати Боже світло на народи: Аврааму, Мойсею, Йосифу, а в Новому завіті апостолам та іншим сподвижникам Христової віри. Тобто ці чоловіки розпочинали невідомі для себе дороги, долали їх, перемінювали себе, тих, з ким ішли і формували нову реальність місця, куди якраз приходили.⠀

Світ потребував і потребує не лише добрих лідерів, а і тих Йосифів, котрі збережуть Різдво, захистять одвічну Правду, що ніколи не промине.

Якщо сучасними словами охарактеризувати св. Йосифа, то це митець-столяр, фрілансер, відважний біженець, відповідальний і великодушний джентльмен, чоловік зі славного королівського роду Давида. Він підставив плече допомоги Богу, який може все. При тім, св. Йосиф не був стареньким чоловіком в час народження Ісуса, як його зображують на деяких іконах чи співають про нього в колядках.⠀⠀

"Тінь Отця" є доброю лектурою в передріздвяний та різдвяний період, бо налаштовує на відповідний настрій, емоції, роздуми, особливо на завершенні церковного циклу 2021 року – року св. Йосифа.