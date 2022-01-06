Галицькі хроніки COVID-19: 6 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 457 704 хворих на сovid-19; за минулу добу – 863 нових.
З них: 400 – на Львівщині, 173 – на Тернопіллі та 290 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 299 (з початку пандемії).
За минулу добу – 14 нових: 4 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,47% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 108 (з початку пандемії), нових за добу – 173
Тернопіль – 30 осіб
Бережанський район – 14 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 14 осіб
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Підволочиський район – 2 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 46 осіб
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 221 373 (з початку пандемії), нових за добу – 400
Львів – 201 особа
Бродівський район – 7 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 36 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 22 особи
Золочівський район – 3 особи
Кам'янко-Бузький район – 15 осіб
Миколаївський район – 13 осіб
Пустомитівський район – 23 особи
Радехівський район – 11 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 27 осіб
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 12 осіб
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 128 223 (з початку пандемії), нових за добу – 290
Івано-Франківськ – 52 особи
Тисменицький район – 41 особа
Надвірнянський район – 13 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 6 осіб
Калуський район – 28 осіб
Долинський район – 11 осіб
Тлумацький район – 6 осіб
Галицький район – 29 осіб
Коломийський район – 70 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 4 особи
Городенківський район – 21 особа
Рогатинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
06.01.2022