Галицькі хроніки COVID-19: 6 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 457 704 хворих на сovid-19; за минулу добу – 863 нових.

З них: 400 – на Львівщині, 173 – на Тернопіллі та 290 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 299 (з початку пандемії).

За минулу добу – 14 нових: 4 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,47% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 108 108 (з початку пандемії), нових за добу – 173

Тернопіль – 30 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 14 осіб

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Підволочиський район – 2 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 46 осіб

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 221 373 (з початку пандемії), нових за добу – 400

Львів – 201 особа

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 36 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 22 особи

Золочівський район – 3 особи

Кам'янко-Бузький район – 15 осіб

Миколаївський район – 13 осіб

Пустомитівський район – 23 особи

Радехівський район – 11 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 27 осіб

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 12 осіб

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 128 223 (з початку пандемії), нових за добу – 290

Івано-Франківськ – 52 особи

Тисменицький район – 41 особа

Надвірнянський район – 13 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 6 осіб

Калуський район – 28 осіб

Долинський район – 11 осіб

Тлумацький район – 6 осіб

Галицький район – 29 осіб

Коломийський район – 70 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 21 особа

Рогатинський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)