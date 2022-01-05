Галицькі хроніки COVID-19: 5 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 456 841 хворого на сovid-19; за минулу добу – 425 нових.

З них: 210 – на Львівщині, 85 – на Тернопіллі та 130 – на Івано-Франківщині.

 

 

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 285 (з початку пандемії).

За минулу добу – 24 нових: 15 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 у Галичині становить 2,47% (за весь час пандемії).

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 107 935 (з початку пандемії), нових за добу – 85

 

Тернопіль – 24 особи

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 5 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 1 особа

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 220 973 (з початку пандемії), нових за добу – 210

 

Львів – 96 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 11 осіб

Кам'янко-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 4 особи

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 18 осіб

Яворівський район – 4 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 127 933 (з початку пандемії), нових за добу – 130 

 

Івано-Франківськ – 32 особи

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Косівський район – 15 осіб

Калуський район – 4 особи

Долинський район – 5 осіб

Тлумацький район – 15 осіб

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 10 осіб

Городенківський район – 19 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

05.01.2022

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