Галицькі хроніки COVID-19: 5 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 456 841 хворого на сovid-19; за минулу добу – 425 нових.
З них: 210 – на Львівщині, 85 – на Тернопіллі та 130 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 285 (з початку пандемії).
За минулу добу – 24 нових: 15 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 у Галичині становить 2,47% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 107 935 (з початку пандемії), нових за добу – 85
Тернопіль – 24 особи
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 5 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 220 973 (з початку пандемії), нових за добу – 210
Львів – 96 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 11 осіб
Кам'янко-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 13 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 4 особи
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 18 осіб
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 127 933 (з початку пандемії), нових за добу – 130
Івано-Франківськ – 32 особи
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Косівський район – 15 осіб
Калуський район – 4 особи
Долинський район – 5 осіб
Тлумацький район – 15 осіб
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 10 осіб
Городенківський район – 19 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
05.01.2022