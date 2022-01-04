Галицькі хроніки COVID-19: 4 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 456 416 хворих на сovid-19. За минулу добу 165 нових випадків: 85 – на Львівщині, 46 – на Тернопіллі та 34 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 16 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 8 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,47% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 261 смерть від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 січня 2022 р. (08:00): 107 850 випадків, 46 нових
Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 5 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 1 особа
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 6 осіб
Підгаєцький район – 8 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 січня 2022 р. (08:00): 220 763 випадки, 85 нових
Львів – 28 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 4 особи
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 1 особа
Кам'янко-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 1 особа
Пустомитівський район – 1 особа
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 32 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 січня 2022 р. (08:00): 127 803 випадки, 34 нових
Івано-Франківськ – 1 особа
Тисменицький район – 1 особа
Надвірнянський район – 1 особа
Косівський район – 7 осіб
Долинський район – 23 особи
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
04.01.2022