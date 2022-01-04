Галицькі хроніки COVID-19: 4 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 456 416 хворих на сovid-19. За минулу добу 165 нових випадків: 85 – на Львівщині, 46 – на Тернопіллі та 34 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 16 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 8 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,47% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 261 смерть від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 січня 2022 р. (08:00): 107 850 випадків, 46 нових

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 5 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 6 осіб

Підгаєцький район – 8 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 січня 2022 р. (08:00): 220 763 випадки, 85 нових

Львів – 28 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 4 особи

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 1 особа

Пустомитівський район – 1 особа

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 32 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 січня 2022 р. (08:00): 127 803 випадки, 34 нових

Івано-Франківськ – 1 особа

Тисменицький район – 1 особа

Надвірнянський район – 1 особа

Косівський район – 7 осіб

Долинський район – 23 особи

Тлумацький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)