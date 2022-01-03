У Москві відбудуться перемовини Росії, ФРН та Франції щодо ескалації на кордоні Україні.

Про участь у них представників України наразі нічого невідомо.

 

 

У Москві в четвер, шостого січня відбудеться зустріч представників Росії, Франції та Німеччини для обговорення напруженої ситуації, що склалася на кордонах України через концентрацію поблизу них російський військ. Як повідомив в понеділок, третього січня, німецький інформаційний портал Merkur.de, у зустрічі, яку ініціювала Росія візьмуть участь: Дмитро Козак – заступник керівника адміністрації президента РФ, Єнс Пльотнер (Jens Plötner) – зовнішньополітичний радник бундесканцлера Німеччини Олафа Шольца та Емманюель Бон (Emmanuel Bonne) – дипломатичний радник президента Франції Емманюеля Макрона.

 

Чи буде присутній на зустрічі також репрезентант України, наразі нічого невідомо. Принаймні, речники Кремля, повідомляючи про зустріч, жодним чином не згадали про евентуальну участь в ній Києва, попри те, що вперто називають її «зустріччю країн “нормандського формату”». Так само невідомим залишається порядок денний перемовин.

 

Водночас стало відомо, що верховний представник Європейської Унії зі закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидент Європейської Комісії Жозеп Боррель відвідає Україну 4-6 січня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України. «Візит глави європейської дипломатії має на меті засвідчити підтримку нашої держави з боку ЄУ на тлі аґресивних дій Російської Федерації», – зазначається у повідомленні.

 

П’ятого січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель відвідають лінію розмежування у Луганській області, де ознайомляться з актуальною ситуацією у зоні конфлікту. «Це буде першою поїздка високого представника ЄУ на Донбас з моменту початку російської аґресії проти України», – наголосили в МЗС України.

03.01.2022

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