Фінляндія знов заявляє про можливість членства в НАТО.

Про право країни подати заявку на вступ до Альянсу висловилися і прем’єр-міністерка, і президент.

Санна Марін

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін (Sanna Marin) заявила, що країні необхідно зберігати можливість подання заявки на членство в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомила державна телерадіокомпанія Yle. За словами керівниці фінського уряду, членство в Альянсі стає актуальним саме тепер, коли активізовується військова співпраця в рамках Європейської Унії.

«Ми зберігаємо можливість подати заявку на членство до НАТО. Нам необхідно цінувати свободу вибору і вважати її реальною, оскільки вона стосується права кожної країни ухвалювати власні рішення у царині безпеки. Це одна з основ європейської безпеки, закріплена в Принципах ОБСЄ. Ми показали, що вчимося в минулого. Ми зберігаємо свій простір для маневру», – зазначила Санна Марін.

Ще раніше президент Фінляндії Саулі Ніїністе (Sauli Niinistö), виступаючи з новорічною промовою, також заявив, що лінія Гельсінкі у зовнішній політиці та безпеці залишається стабільною. За його словами, Фінляндія, зокрема, «зберігає можливість подати заявку на вступ до НАТО, якщо так сама вирішить».

Окрім того, президент Фінляндії заявив, що вимоги Росії до США та НАТО щодо гарантій безпеки суперечать нормам безпеки Європи. За його словами, «єдиними інструментами для просування вперед є терпіння, відповідальність та діалог». «Не можна побудувати міцне майбутнє, погрожуючи використанням військової сили чи іншими видами насильства», – наголосив Ніїністе, маючи на увазі погрози Росії вчинити акт агресії проти України.