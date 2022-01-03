Галицькі хроніки COVID-19: 3 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 456 251 хворого на сovid-19. За минулу добу 251 новий випадок: 112 – на Львівщині, 79 – на Тернопіллі та 60 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 19 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 245 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 січня 2022 р. (08:00): 107 804 випадки, 79 нових

 

Тернопіль – 24 особи

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 2 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 січня 2022 р. (08:00): 220 678 випадків, 112 нових

 

Львів – 58 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 14 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 9 осіб

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 4 особи

Стрийський район – 5 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 січня 2022 р. (08:00): 127 769 випадків, 60 нових

 

Івано-Франківськ – 5 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Надвірнянський район – 4 особи

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 1 особа

Галицький район – 7 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 3 особи

Городенківський район – 5 осіб

Рогатинський район – 22 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

03.01.2022

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