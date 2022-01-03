Галицькі хроніки COVID-19: 3 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 456 251 хворого на сovid-19. За минулу добу 251 новий випадок: 112 – на Львівщині, 79 – на Тернопіллі та 60 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 19 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 245 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 січня 2022 р. (08:00): 107 804 випадки, 79 нових
Тернопіль – 24 особи
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 січня 2022 р. (08:00): 220 678 випадків, 112 нових
Львів – 58 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 14 осіб
Миколаївський район – 3 особи
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 9 осіб
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 4 особи
Стрийський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 січня 2022 р. (08:00): 127 769 випадків, 60 нових
Івано-Франківськ – 5 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Надвірнянський район – 4 особи
Косівський район – 8 осіб
Калуський район – 1 особа
Галицький район – 7 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 3 особи
Городенківський район – 5 осіб
Рогатинський район – 22 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
03.01.2022