Галицькі хроніки COVID-19: 2 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 456 000 хворих на сovid-19. За минулу добу 328 нових випадків: 115 – на Львівщині, 110 – на Тернопіллі та 103 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 10 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 7 – у Львівській області, 1 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 226 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 січня 2022 р. (08:00): 107 725 випадків, 110 нових

 

Тернопіль – 19 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 16 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 2 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 січня 2022 р. (08:00): 220 566 випадків, 115 нових

 

Львів – 53 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 січня 2022 р. (08:00): 127 709 випадків, 103 нових

 

Івано-Франківськ – 12 осіб

Тисменицький район – 18 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Косівський район – 10 осіб

Калуський район – 13 осіб

Долинський район – 10 осіб

Галицький район – 14 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 3 особи

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 4 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

02.01.2022

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