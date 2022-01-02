Галицькі хроніки COVID-19: 2 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 456 000 хворих на сovid-19. За минулу добу 328 нових випадків: 115 – на Львівщині, 110 – на Тернопіллі та 103 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 10 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 7 – у Львівській області, 1 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 226 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 січня 2022 р. (08:00): 107 725 випадків, 110 нових
Тернопіль – 19 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 16 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 січня 2022 р. (08:00): 220 566 випадків, 115 нових
Львів – 53 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 січня 2022 р. (08:00): 127 709 випадків, 103 нових
Івано-Франківськ – 12 осіб
Тисменицький район – 18 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Косівський район – 10 осіб
Калуський район – 13 осіб
Долинський район – 10 осіб
Галицький район – 14 осіб
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 3 особи
Богородчанський район – 4 особи
Городенківський район – 3 особи
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
02.01.2022