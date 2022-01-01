Галицькі хроніки COVID-19: 1 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 455 672 хворих на сovid-19. За минулу добу 765 нових випадків: 443 – на Львівщині, 132 – на Тернопіллі та 190 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 23 летальних випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 16 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 216 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 січня 2022 р. (08:00): 107 615 випадків, 132 нових
Тернопіль – 43 особи
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 17 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 січня 2022 р. (08:00): 220 451 випадок, 443 нових
Львів – 207 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 31 особа
Жидачівський район – 20 осіб
Жовківський район – 21 особа
Золочівський район – 8 осіб
Кам'янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 7 осіб
Мостиський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 31 особа
Радехівський район – 9 осіб
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 7 осіб
Сокальський район – 26 осіб
Старосамбірський район – 10 осіб
Стрийський район – 15 осіб
Турківський район – 5 осіб
Яворівський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 січня 2022 р. (08:00): 127 606 випадків, 190 нових
Івано-Франківськ – 37 осіб
Тисменицький район – 13 осіб
Надвірнянський район – 11 осіб
Снятинський район – 9 осіб
Косівський район – 11 осіб
Калуський район – 22 особи
Долинський район – 4 особи
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 3 особи
Коломийський район – 40 осіб
Рожнятівський район – 14 осіб
Богородчанський район – 9 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
01.01.2022