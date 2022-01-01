Галицькі хроніки COVID-19: 1 січня 2022 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 455 672 хворих на сovid-19. За минулу добу 765 нових випадків: 443 – на Львівщині, 132 – на Тернопіллі та 190 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 23 летальних випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 16 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 216 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 січня 2022 р. (08:00): 107 615 випадків, 132 нових

 

Тернопіль – 43 особи

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 1 особа

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 січня 2022 р. (08:00): 220 451 випадок, 443 нових

 

Львів – 207 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 31 особа

Жидачівський район – 20 осіб

Жовківський район – 21 особа

Золочівський район – 8 осіб

Кам'янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 7 осіб

Мостиський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 31 особа

Радехівський район – 9 осіб

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 26 осіб

Старосамбірський район – 10 осіб

Стрийський район – 15 осіб

Турківський район – 5 осіб

Яворівський район – 9 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 січня 2022 р. (08:00): 127 606 випадків, 190 нових

 

Івано-Франківськ – 37 осіб

Тисменицький район – 13 осіб

Надвірнянський район – 11 осіб

Снятинський район – 9 осіб

Косівський район – 11 осіб

Калуський район – 22 особи

Долинський район – 4 особи

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 3 особи

Коломийський район – 40 осіб

Рожнятівський район – 14 осіб

Богородчанський район – 9 осіб

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 2 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

01.01.2022

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