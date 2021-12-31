У Німеччині 31 грудня закрилися три АЕС.

Останні три планують закрити наступного року.

 

 

Останнього дня 2021 року, на так званий Сильвестровий вечір (Silvesterabend) Німеччина скоротила наполовину потужності своєї ядерної енергетики. З шести Атомних електростанцій, які ще досі функціонували, продовжать працювати лише три.

 

Як повідмив часопис Der Spiegel, 31 грудня 2021 року в Німеччині припинили роботу АЕС Брокдорфі (Brokdorf) у землі Шлезвіґ-Гольштайн, у Ґронд (Grohnde) у Нижній Саксоніії та Ґундреммінґен С (Gundremmingen C) в Баварії. Загальна потужність енергоблоків, які відмикаються становить чотири ГВт/год. За обсягом це відповідає виробленню тисячі вітряних електростанцій.

 

Окрім того, в рамках програми відмови від викопних енергоносіїв у Німеччині цього ж дня були виведені з експлуатації три теплові електростанції, які працювали на бурому вугіллі. Всі три ТЕС розташовувалися в землі Північний Райн-Вестфалія.

 

На кінець 2022 року заплановано виведення з експлуатації останніх трьох німецьких АЕС – у Некарвестгаймі, Ізарі (Isar 2) та у Північному Емсланді. Їхня загальна потужність також становить 4 ГВт/год.

 

Таким чином вже новий уряд Німеччини продовжує виконувати зобов'язання взяті на себе попередниками поступово відмовитися від ядерної енергетики. Таке рішення було ухвалено понад десять років тому урядом Анґели Меркель після великої аварії на японській АЕС «Фукусіма» 11 березня 2011 року. Внаслідок землетрусу та цунамі вийшли з ладу чотири реактори. Аварія спричинила потужну екологічну катастрофу в Японії.

 

До аварії на АЕС у Японії Німеччина виробляла близько чверті своєї електроенергії з ядерного палива. Це приблизно така сама частка, як і США.

 

Новий міністр економіки Німеччини Роберт Габек повідомив, що 2020 року ядерна енергетика забезпечувала 11% потреб країни в електриці. Минулого вівторка він запевнив, що після відключення трьох АЕС «безпека енергопостачання в Німеччині залишатиметься гарантованою».

31.12.2021

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