Галицькі хроніки COVID-19: 31 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 454 907 хворих на сovid-19. За минулу добу 990 нових випадків: 487 – на Львівщині, 200 – на Тернопіллі та 303 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 20 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 5 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 193 смерті від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 грудня 2021 р. (08:00): 107 483 випадки, 200 нових

 

Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 19 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 20 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 4 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 грудня 2021 р. (08:00): 220 008 випадків, 487 нових

 

Львів – 210 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 18 осіб

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 23 особи

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 20 осіб

Пустомитівський район – 57 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 7 осіб

Старосамбірський район – 10 осіб

Стрийський район – 29 осіб

Яворівський район – 43 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 грудня 2021 р. (08:00): 127 416 випадків, 303 нових

 

Івано-Франківськ – 55 осіб

Тисменицький район – 14 осіб

Надвірнянський район – 22 особи

Снятинський район – 10 осіб

Косівський район – 22 особи

Калуський район – 38 осіб

Долинський район – 31 особа

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 13 осіб

Коломийський район – 27 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 37 осіб

Городенківський район – 14 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

31.12.2021

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