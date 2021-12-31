Галицькі хроніки COVID-19: 31 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 454 907 хворих на сovid-19. За минулу добу 990 нових випадків: 487 – на Львівщині, 200 – на Тернопіллі та 303 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 20 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 5 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 193 смерті від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 грудня 2021 р. (08:00): 107 483 випадки, 200 нових
Тернопіль – 44 особи
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 19 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 20 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 грудня 2021 р. (08:00): 220 008 випадків, 487 нових
Львів – 210 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 18 осіб
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 23 особи
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 3 особи
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 20 осіб
Пустомитівський район – 57 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 7 осіб
Старосамбірський район – 10 осіб
Стрийський район – 29 осіб
Яворівський район – 43 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 грудня 2021 р. (08:00): 127 416 випадків, 303 нових
Івано-Франківськ – 55 осіб
Тисменицький район – 14 осіб
Надвірнянський район – 22 особи
Снятинський район – 10 осіб
Косівський район – 22 особи
Калуський район – 38 осіб
Долинський район – 31 особа
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 13 осіб
Коломийський район – 27 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 37 осіб
Городенківський район – 14 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
31.12.2021