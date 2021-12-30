Галицькі хроніки COVID-19: 30 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 453 917 хворих на сovid-19. За минулу добу 594 нових випадків: 256 – на Львівщині, 113 – на Тернопіллі та 225 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 33 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 173 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 грудня 2021 р. (08:00): 107 283 випадків, 113 нових

Тернопіль – 15 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 7 осіб

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 7 осіб

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 грудня 2021 р. (08:00): 219 521 випадків, 256 нових

Львів – 84 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 грудня 2021 р. (08:00): 127 113 випадків, 225 нових

Івано-Франківськ – 80 осіб

Тисменицький район – 2 особи

Надвірнянський район – 8 осіб

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 20 осіб

Долинський район – 7 осіб

Галицький район – 12 осіб

Коломийський район – 19 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Богородчанський район – 14 осіб

Городенківський район – 33 особи

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)