Галицькі хроніки COVID-19: 30 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 453 917 хворих на сovid-19. За минулу добу 594 нових випадків: 256 – на Львівщині, 113 – на Тернопіллі та 225 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 33 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 173 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 грудня 2021 р. (08:00): 107 283 випадків, 113 нових
Тернопіль – 15 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 7 осіб
Козівський район – 13 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 7 осіб
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 грудня 2021 р. (08:00): 219 521 випадків, 256 нових
Львів – 84 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 грудня 2021 р. (08:00): 127 113 випадків, 225 нових
Івано-Франківськ – 80 осіб
Тисменицький район – 2 особи
Надвірнянський район – 8 осіб
Косівський район – 19 осіб
Калуський район – 20 осіб
Долинський район – 7 осіб
Галицький район – 12 осіб
Коломийський район – 19 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Богородчанський район – 14 осіб
Городенківський район – 33 особи
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
30.12.2021