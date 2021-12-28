Галицькі хроніки COVID-19: 29 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 453 323 хворих на сovid-19. За минулу добу 288 нових випадків: 160 – на Львівщині, 60 – на Тернопіллі та 68 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 24 летальних випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 10 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 8 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 140 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 грудня 2021 р. (08:00): 107 170 випадків, 60 нових

 

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 13 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 грудня 2021 р. (08:00): 219 265 випадків, 160 нових

 

Львів – 59 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 6 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 6 осіб

Кам'янка-Бузький район – 11 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 14 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 8 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 грудня 2021 р. (08:00): 126 888 випадків, 68 нових

 

Івано-Франківськ – 22 особи

Тисменицький район – 5 осіб

Косівський район – 6 осіб

Долинський район – 3 особи

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 11 осіб

Рогатинський район – 2 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

29.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Еврика в напівсні
Стан переходу від бадьорості та сну сприяє креативним рішенням.
28.12.21 | | Наука
Навколовоєнне
Юрко ТИМЧУК
Замість напружувати мозок пошуком відповідей на питання "яку ялинку ставити – штучну чи натуральну?" людську психіку випробовують зовсім іншими клопотами. Огляд тижня
27.12.21 | | Україна
Вуйцьо з крилами
Уляна Галич
Чому в декого виростають крила, а у когось – ні? І що робити отим, крилатим, у світі, який буває занадто жорстоким до всіх «не таких»? Та й чи існує оцей умовний поділ на окрилених і не, чи, може, усе залежить від обраної оптики і чітко сформульованого наміру – літати?
27.12.21 | | Штука
Газово-політична зброя Путіна
Максим МУЛЯР
"Північний потік", як дамоклів меч, завис над Європою. Його запуск щоразу відкладають із тих чи інших причин. Але раніше чи пізніше він таки запрацює, і тоді всі скептики зможуть переконатися, що цей проєкт – передовсім політична зброя Кремля.
27.12.21 | | У світі
Що передсмертні переживання розповідають про мозок?
Крістоф Кох
Науковці намагаються зрозуміти, що відбувається з мозком в екстремальних умовах і як це впливає на свідомість.
27.12.21 | | Наука
Нове атмосферне явище
“Атмосферні озера” переносять концентровану вологу до Східної Африки.
26.12.21 | | Наука
Український Калігула
Віталій Портников
Навіть у психлікарні абсолютна влада призводить до тих самих сумних наслідків, що і в президентській резиденції – навіть із врівноваженої людини вона робить монстра
26.12.21 | | Дискурси
Рибою пливи, Свідзінським
Василь МАХНО
Самотність, труд, мовчання – ознаки, які він уважав за найбільш притаманні природі творчості, наче три діаманти вкраплені в його поетичне небо
25.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.