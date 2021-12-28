Галицькі хроніки COVID-19: 29 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 453 323 хворих на сovid-19. За минулу добу 288 нових випадків: 160 – на Львівщині, 60 – на Тернопіллі та 68 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 24 летальних випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 10 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 8 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 140 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 грудня 2021 р. (08:00): 107 170 випадків, 60 нових

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 грудня 2021 р. (08:00): 219 265 випадків, 160 нових

Львів – 59 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 6 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 6 осіб

Кам'янка-Бузький район – 11 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 14 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 8 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 грудня 2021 р. (08:00): 126 888 випадків, 68 нових

Івано-Франківськ – 22 особи

Тисменицький район – 5 осіб

Косівський район – 6 осіб

Долинський район – 3 особи

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 11 осіб

Рогатинський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).