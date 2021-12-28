Галицькі хроніки COVID-19: 29 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 453 323 хворих на сovid-19. За минулу добу 288 нових випадків: 160 – на Львівщині, 60 – на Тернопіллі та 68 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 24 летальних випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 10 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 8 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,46% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 140 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 грудня 2021 р. (08:00): 107 170 випадків, 60 нових
Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 3 особи
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 грудня 2021 р. (08:00): 219 265 випадків, 160 нових
Львів – 59 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 6 осіб
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 6 осіб
Кам'янка-Бузький район – 11 осіб
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 11 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 14 осіб
Старосамбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 грудня 2021 р. (08:00): 126 888 випадків, 68 нових
Івано-Франківськ – 22 особи
Тисменицький район – 5 осіб
Косівський район – 6 осіб
Долинський район – 3 особи
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Богородчанський район – 4 особи
Городенківський район – 11 осіб
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
29.12.2021