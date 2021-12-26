Галицькі хроніки COVID-19: 27 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 452 855 хворих на сovid-19. За минулу добу 214 нових випадків: 56 – на Львівщині, 91 – на Тернопіллі та 67 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 17 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 9 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 103 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 грудня 2021 р. (08:00): 107 067 випадків, 91 нових

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 грудня 2021 р. (08:00): 219 014 випадків, 56 нових

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 грудня 2021 р. (08:00): 126 774 випадків, 67 нових

 

Івано-Франківськ – 3 особи

Тисменицький район – 5 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район – 8 осіб

Косівський район – 1 особа

Коломийський район – 21 особа

Рожнятівський район – 9 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Рогатинський район – 17 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

27.12.2021

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