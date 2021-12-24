У Карпатах – сніголавинна небезпека.

 

Сьогодні та завтра, 24-25 грудня, у гірських районах Iвано-Франкiвської, Львівської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

 

 

За даними Укргідрометцентру, упродовж двох днів очікуються снігопади та хуртовини.

 

«Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх та великих лавин», – пояснили метеорологи.

 

Відтак рятувальники встановили ІІІ рівень небезпеки.

 

«Станом на 11:10 24.12.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -11°С, вітер південний, південно-західній 10-13 м/с, хмарно. Видимість до 30 м. Хуртовина», – повідомили працівники Чорногірського пошуково-рятувального поста.

 

Рятувальники закликали туристів утриматися від походів на високогір'я: не виходити на маршрути під час негоди. Замети снігу – понад 1 м.

 

«Необхідно ретельно планувати похід в гори, об'єктивно оцінювати свої сили і фізичний стан, а також стежити за зміною погодних умов», – радять вони.

 

Як відомо, на чотирьох гірських перевалах: Яблуницькому, Буковецькому, Кривопільському, Вишківському, – працюють мобільні пункти обігріву.

 

 

«Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони. Також тут розміщена техніка підвищеної прохідності, щоб у разі необхідності надати допомогу водіям», – йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

 

Нагадаємо, на горі Піп Іван Чорногірський уранці середи, 22 грудня, зафіксували зниження температури повітря до -21°C.

 

Фото facebook.com/lavyny.official, facebook.com/mvs.gov.ua

24.12.2021

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