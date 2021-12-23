Галицькі хроніки COVID-19: 22 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 451 535 хворих на сovid-19. За минулу добу 750 нових випадків: 392 – на Львівщині, 188 – на Тернопіллі та 170 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 27 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 15 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 054 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 грудня 2021 р. (08:00): 106 721 випадків, 188 нових
Тернопіль – 45 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 16 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 8 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 14 осіб
Підгаєцький район – 8 осіб
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 грудня 2021 р. (08:00): 218 419 випадків, 392 нових
Львів –126 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 грудня 2021 р. (08:00): 126 395 випадків, 170 нових
Івано-Франківськ – 24 особи
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 14 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 11 осіб
Калуський район – 25 осіб
Долинський район – 5 осіб
Галицький район – 15 осіб
Коломийський район – 12 осіб
Рожнятівський район – 10 осіб
Богородчанський район – 16 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 13 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
23.12.2021