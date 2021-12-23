Галицькі хроніки COVID-19: 22 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 451 535 хворих на сovid-19. За минулу добу 750 нових випадків: 392 – на Львівщині, 188 – на Тернопіллі та 170 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 27 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 15 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 054 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 грудня 2021 р. (08:00): 106 721 випадків, 188 нових

 

Тернопіль – 45 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 16 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 14 осіб

Підгаєцький район – 8 осіб

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 грудня 2021 р. (08:00): 218 419 випадків, 392 нових

 

Львів –126 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 грудня 2021 р. (08:00): 126 395 випадків, 170 нових

 

Івано-Франківськ – 24 особи

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 14 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 11 осіб

Калуський район – 25 осіб

Долинський район – 5 осіб

Галицький район – 15 осіб

Коломийський район – 12 осіб

Рожнятівський район – 10 осіб

Богородчанський район – 16 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 13 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

23.12.2021

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