1.
Жив-був дух часу, цайтґайст, але ті часи минули.
Жив-був дух місця о трьох головах – українська, польська, єврейська.
Про російську тоді люди в Бучачі й не чули,
то була четверта – зайва, царська та поліцейська.
Три-чотири століття це співіснування тривало.
Та, якщо відверто казати, війни мало що залишили.
Синагога? Євреї зникли, їх мов не бувало,
Костьол? Поляків – до Польщі, українцям рота зашили,
рота зашили, добре, що не задушили.
Когось – до Сибіру, у вигнання, бісові діти.
Кому кати були німці, кому совіти.
Яка нереальна людина! Як вона швидко зникає,
у просторі розчиняється без залишку – що зробити?
Шукати у сьогоденні минуле – сенсу немає.
Сенс десь зник, зів'яли минулого квіти.
Що дісталося нам яко спадок? Порожнеча.
Які шляхи залишилися? Тільки депресія й втеча.
Спогади та фантазії, рими – всі випадкові.
Кажуть, що десь ще залишились архіви –
що нам користі в них, в кожному слові?
Навкруги озирнешся – все змило, як після зливи.
2.
Коли дві імперії казяться від ворожнечі,
прикордонні штетли страждають – їхня доля відома.
Смерть та насильство – вони, як звичайні речі:
в бою, під час різанини, під час погрому.
Хтось помер природною смертю – від голоду, чи від тифу,
чи може наслав Господь хворобу, що й ліків немає.
Тікайте, гебреї, до Гамбургу, а там – сідайте на шифу,
і – геть до Канади, там доля й земля чекає
на всіх – на русинів, гебреїв та німців. І в Сполучених Штатах
доля і воля чекають навіть на тих, пархатих.
А тут тобі сусіди замість пиятики і бесіди
влаштують пожежу. Сором який – сусіди!
Може б і жили у злагоді, якби не та сивуха.
А тут ріжуть горло рабину від вуха до вуха.
Ще й кажуть во ім'я Отця і Сина й Святого Духа.
Озирнись навкруги – всюди страждання, розруха.
Пливе шифа, везе людей через океанські хвилі.
Невідоме жахливе, але плисти – не спати в могилі.
Дві імперії взяли містечко в кліщі.
Хто посіяв вогонь – прокинеться на попелищі.
3.
Що залишила у спадщину Перша війна світова?
Часом мені здається, що ця війна ще трива
в романах та на екранах, у спогадах тих, хто помер.
Перші спогади про війну написав товариш Гомер.
Ох, всі ми – троянці, всі тягнемо в місто коня.
Наша доля сліпа блукає десь навмання.
Наші мрії сліпі – також десь блукають вони,
спотикаючись об руїни Першої світової війни,
між першою та другою їде зелений вагон
в рідне містечко мандрує товариш Аґнон.
Майже всі загинули. Хтось скалічений, ледве живий.
Янгол помсти стоїть у брамі, як той вартовий.
День каяття – заборонений навіть ковток води.
Може й не варто було на два дні повертатись сюди.
4.
Синагогу звали "великою", але чи була велика?
Принаймні з точки зору вірного католика:
дві вежі костелу впираються в небосхил
й дзвони щотижня славлять Господа Сил.
Що радість християнину, то юдею – скорбота,
краще неділя, ніж іудейська субота.
Мир від створіння поділено на "ваш" і "наш":
хто – молитися в церкву, хто – вчитися в бейт-мидраш.
Високий костел – порівняй – синагога нижче,
ближче до ґрунту, до загибелі ближче.
Вітражі збереглися в костелі, в синагозі – вибито скло,
в бейт-мідраші – протяг, в костелі і взимку тепло.
Тільки вітрила знають те, звідки вітер дує.
Те, що гебреїв вб'є, те й синагогу зруйнує,
Голокост на багнетах нацист, як прапор, несе.
Ніхто не замовить слово, ніхто не спасе.
Все це скоро станеться. Поки – молися,
читай у мідраші книжки, що збереглися,
повертайся до Ізраїлю, щоб зберегти життя.
Своєчасна втеча корисніша за каяття.
Фото Алекса Нагорного
Поезію написано в межах літературної резиденції в Бучачі, що відбувається з ініціативи Літературного центру імені Аґнона та за сприяння канадської недержавної організації «Українсько-єврейська зустріч»
23.12.2021