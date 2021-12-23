LUMOS Orchestra дасть два концерти різдвяних саундтреків у Львові.

Симфонічний оркестр LUMOS Orchestra через великий попит проведе одразу два концерт 2 січня у Львівській національній філармонії, повідомили організатори.

 

 

Уся концертна програма об'єднана однією історією, а відеоряд на великому екрані доповнить звучання оркестру та нагадає улюблені моменти з мультфільмів та фільмів, повіомили в Lutsyshyn Promo і Promotions.

 

У виконанні оркестру звучатимуть композиції з «Сам удома», «Різдвяна історія», «Гаррі Поттер», «Полярний експрес», «Едвард руки-ножиці», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Крижане серце 1-2», «Кошмар перед Різдвом», «Нарнія», «Золотий компас», «Клаус», «Ґрінч», «Доктор Хто», «Красуня та чудовисько» та інші. Диригент – Роман Кресленко, аранжувальник, художній керівник – Діана Коваль.

 

 

«The Sounds of ChristmasЦ від LUMOS Orchestra – концерт, на якому оживають дива. Який змушує затамувати подих, дозволяє забути про буденність та слідом за музикою поринути у святкову пригоду, небачені світи та неймовірні історії. The Sounds of Christmas від LUMOS Orchestra – вечір фантастичної музичної магії. Вечір, що переконає кожного: вірити у дива варто, бо вони можливі, вони поруч. І коли, як не на новорічні свята, ще їм траплятись? Улюблена різдвяна музика, казкові образи виконавців, оновлена історія, незабутня атмосфера чудес та безліч подарунків і пригод на самому концерті! Порадуйте себе та близьких квитками на дивовижну зимову подію!»,  – зазначено у повідомленні.

 

Перший концерт запланований на 15:00, а другий на – 18:00, деталі за посиланням.


 

Фото facebook.com/lumos.orchestra

23.12.2021

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