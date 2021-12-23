Галицькі хроніки COVID-19: 22 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 450 785 хворих на сovid-19. За минулу добу 961 нових випадків: 417 – на Львівщині, 246 – на Тернопіллі та 298 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 26 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 15 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 027 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 грудня 2021 р. (08:00): 106 533 випадків, 246 нових

 

Тернопіль – 75 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 2 особи

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 3 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 грудня 2021 р. (08:00): 218 027 випадків, 417 нових

 

Львів – 163 особи

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район – 24 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Кам'янко-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 17 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 29 осіб

Радехівський район – 20 осіб

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 30 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 22 особи

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 30 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 грудня 2021 р. (08:00): 126 225 випадків, 298 нових

 

Івано-Франківськ – 59 осіб

Тисменицький район – 21 особа

Надвірнянський район – 19 осіб

Снятинський район – 12 осіб

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 45 осіб

Долинський район – 31 особа

Галицький район – 6 осіб

Коломийський район – 45 осіб

Рожнятівський район – 19 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 2 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

23.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Новітня мРНК-вакцина скоро й проти ВІЛ?
Тестова вакцина наділяє приматів надійним імунним захистом навіть при повторному зараженні.
22.12.21 | | Наука
Українотворець Ярослав Стешенко
Ярослава Мельник
Про подвиг служіння Ярослава Стешенка українській науці, про добу, в якій він жив і творив, про людей, що належали до його ближчого чи дальшого оточення
21.12.21 | | Минуле
Паростки трави
Мирослав Трофимук
Для тих, хто ще не вник дорешти, уточню, що мені заімпонувало саме (тут може бути і ямб, і хорей – це таке середньовічне заклинання) використання метафори дзеркала, як вона втілена була у Назара Гончара. Львів – ГΛІΛ… Авжеж, авжеж: LVIV – ГΛІΛ.
21.12.21 | | Штука
Гордість і фізика
Андрій Бондар
Російська «нація» насправді не нація. Навіть не народ. Позаісторична механістична сутність, перпендикулярна, якщо не протилежна будь-якій етиці та метафізиці
20.12.21 | | Дискурси
А хтось переймається "кульками"
Юрко ТИМЧУК
Поки одні громадяни думають, як запхати в поліетиленові рукавички помідори та перець, інші співвітчизники мають набагато цікавіші забавки і пхаються у довколаполітичні ігри з елементами економіки і медицини. Огляд подій тижня в Україні.
20.12.21 | | Україна
Просторова візія свободи
Богдан Мисюга
Актуальною є розмова про свободу, бо без внутрішнього її відчування нам ніколи не закінчити цю війну. У пластиці Михайла Дзиндри — візуалізація цього вільного світогляду людей, «самознайдених» у вільному світі.
20.12.21 | | Штука
Медитація покращує увагу
Якщо ви забудькуваті або схильні до поспішних помилок, медитація може вам допомогти.
20.12.21 | | Наука
Наша пісня, наша слава
Олег Яськів
Тарас Компаніченко не дає нам смертельно заснути. Кожним проєктом він штурхає нас і змушує концентрувати вже відвиклу від автентичних звуків минулого увагу
20.12.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.