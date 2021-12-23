Галицькі хроніки COVID-19: 22 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 450 785 хворих на сovid-19. За минулу добу 961 нових випадків: 417 – на Львівщині, 246 – на Тернопіллі та 298 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 26 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 15 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 027 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 грудня 2021 р. (08:00): 106 533 випадків, 246 нових

Тернопіль – 75 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 2 особи

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 грудня 2021 р. (08:00): 218 027 випадків, 417 нових

Львів – 163 особи

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район – 24 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Кам'янко-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 17 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 29 осіб

Радехівський район – 20 осіб

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 30 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 22 особи

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 30 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 грудня 2021 р. (08:00): 126 225 випадків, 298 нових

Івано-Франківськ – 59 осіб

Тисменицький район – 21 особа

Надвірнянський район – 19 осіб

Снятинський район – 12 осіб

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 45 осіб

Долинський район – 31 особа

Галицький район – 6 осіб

Коломийський район – 45 осіб

Рожнятівський район – 19 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)