Галицькі хроніки COVID-19: 22 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 450 785 хворих на сovid-19. За минулу добу 961 нових випадків: 417 – на Львівщині, 246 – на Тернопіллі та 298 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 26 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 15 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 027 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 грудня 2021 р. (08:00): 106 533 випадків, 246 нових
Тернопіль – 75 осіб
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 17 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 13 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 2 особи
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 грудня 2021 р. (08:00): 218 027 випадків, 417 нових
Львів – 163 особи
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький район – 24 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 7 осіб
Кам'янко-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 17 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 29 осіб
Радехівський район – 20 осіб
Самбірський район – 12 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 30 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 22 особи
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 30 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 грудня 2021 р. (08:00): 126 225 випадків, 298 нових
Івано-Франківськ – 59 осіб
Тисменицький район – 21 особа
Надвірнянський район – 19 осіб
Снятинський район – 12 осіб
Косівський район – 19 осіб
Калуський район – 45 осіб
Долинський район – 31 особа
Галицький район – 6 осіб
Коломийський район – 45 осіб
Рожнятівський район – 19 осіб
Богородчанський район – 7 осіб
Городенківський район – 12 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
23.12.2021