Галицькі хроніки COVID-19: 22 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 449 824 хворих на сovid-19. За минулу добу 454 нові випадки: 166 – на Львівщині, 130 – на Тернопіллі та 158 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 37 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 17 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 001 смерть від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 грудня 2021 р. (08:00): 106 287 випадків, 130 нових

 

Тернопіль – 20 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 9 осіб

Збаразький район – 12 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 18 осіб

Чортківський район – 19 осіб

Шумський район – 8 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 грудня 2021 р. (08:00): 217 610 випадків, 166 нових

 

Львів – 64 особи

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 2 особи

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янко-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 13 осіб

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 15 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 1 особа

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 12 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 грудня 2021 р. (08:00): 125 927 випадків, 158 нових

 

Івано-Франківськ – 27 осіб

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 14 осіб

Калуський район – 30 осіб

Долинський район – 1 особа

Тлумацький район – 11 осіб

Галицький район – 10 осіб

Коломийський район – 17 осіб

Рожнятівський район – 9 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 10 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

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