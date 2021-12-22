Галицькі хроніки COVID-19: 22 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 449 824 хворих на сovid-19. За минулу добу 454 нові випадки: 166 – на Львівщині, 130 – на Тернопіллі та 158 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 37 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 17 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 001 смерть від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 грудня 2021 р. (08:00): 106 287 випадків, 130 нових
Тернопіль – 20 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 9 осіб
Збаразький район – 12 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 17 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 18 осіб
Чортківський район – 19 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 грудня 2021 р. (08:00): 217 610 випадків, 166 нових
Львів – 64 особи
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 2 особи
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янко-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 13 осіб
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 15 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 7 осіб
Сокальський район – 1 особа
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 12 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 грудня 2021 р. (08:00): 125 927 випадків, 158 нових
Івано-Франківськ – 27 осіб
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 5 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 14 осіб
Калуський район – 30 осіб
Долинський район – 1 особа
Тлумацький район – 11 осіб
Галицький район – 10 осіб
Коломийський район – 17 осіб
Рожнятівський район – 9 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
22.12.2021