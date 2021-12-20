Галицькі хроніки COVID-19: 21 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 449 370 хворих на сovid-19. За минулу добу 361 нових випадків: 197 – на Львівщині, 84 – на Тернопіллі та 80 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 36 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 23 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 8 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,44% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 964 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 грудня 2021 р. (08:00): 106 157 випадків, 84 нових
Тернопіль – 24 особи
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 8 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 6 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 7 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 грудня 2021 р. (08:00): 217 444 випадків, 197 нових
Львів – 85 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 грудня 2021 р. (08:00): 125 769 випадків, 80 нових
Івано-Франківськ – 21 особа
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 4 особи
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 11 осіб
Калуський район – 2 особи
Долинський район – 8 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 2 особи
Рожнятівський район – 5 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 3 особи
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
21.12.2021