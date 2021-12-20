Галицькі хроніки COVID-19: 21 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 449 370 хворих на сovid-19. За минулу добу 361 нових випадків: 197 – на Львівщині, 84 – на Тернопіллі та 80 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 36 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 23 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 8 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,44% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 964 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 грудня 2021 р. (08:00): 106 157 випадків, 84 нових

 

Тернопіль – 24 особи

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 8 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 6 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 7 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 грудня 2021 р. (08:00): 217 444 випадків, 197 нових

 

Львів – 85 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 грудня 2021 р. (08:00): 125 769 випадків, 80 нових

 

Івано-Франківськ – 21 особа

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 4 особи

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 11 осіб

Калуський район – 2 особи

Долинський район – 8 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 2 особи

Рожнятівський район – 5 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 3 особи

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 5 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

21.12.2021

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