Галицькі хроніки COVID-19: 20 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 449 009 хворих на сovid-19. За минулу добу 323 нові випадків: 124 – на Львівщині, 98 – на Тернопіллі та 101 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 16 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 7 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 928 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 грудня 2021 р. (08:00): 106 073 випадки, 98 нових
Тернопіль – 18 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 3 особи
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 грудня 2021 р. (08:00): 217 247 випадків, 124 нових
Львів – 20 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 8 осіб
Миколаївський район – 14 осіб
Мостиський район – 3 особи
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 12 осіб
Стрийський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 44 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 грудня 2021 р. (08:00): 125 689 випадків, 101 новий
Тисменицький район – 2 особи
Надвірнянський район – 16 осіб
Снятинський район – 7 осіб
Косівський район – 4 особи
Калуський район – 4 особи
Галицький район – 18 осіб
Коломийський район – 13 осіб
Богородчанський район – 5 осіб
Городенківський район – 16 осіб
Рогатинський район – 16 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
20.12.2021