Галицькі хроніки COVID-19: 20 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 449 009 хворих на сovid-19. За минулу добу 323 нові випадків: 124 – на Львівщині, 98 – на Тернопіллі та 101 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 16 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 7 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 928 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 грудня 2021 р. (08:00): 106 073 випадки, 98 нових

 

Тернопіль – 18 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 грудня 2021 р. (08:00): 217 247 випадків, 124 нових

 

Львів – 20 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 8 осіб

Миколаївський район – 14 осіб

Мостиський район – 3 особи

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 12 осіб

Стрийський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 44 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 грудня 2021 р. (08:00): 125 689 випадків, 101 новий

 

Тисменицький район – 2 особи

Надвірнянський район – 16 осіб

Снятинський район – 7 осіб

Косівський район – 4 особи

Калуський район – 4 особи

Галицький район – 18 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

Городенківський район – 16 осіб

Рогатинський район – 16 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

20.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нові докази існування тетранейтронів
Експеримент засвідчує існування частинок з чотирма нейтронами.
19.12.21 | | Наука
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21 | | У світі
«Книга року ВВС» визначила лауреатів
Артем Чех, Андрій Содомора та Петро Яценко  отримали літературну нагороду «Книга року ВВС 2021» на урочистій церемонії вручення премій у Мистецькому Арсеналі.
17.12.21 | | Штука
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21 | | Наука
Освоєння творчости Ґабрієлі Запольської в Україні
Євген Нахлік
До 100-річчя пам’яті світової слави львівської польської письменниці, епатажної, скандальної, без табу в творчості  
17.12.21 | | Минуле
Рефлексії  «Контрастів»
 Дзвенислава Саф’ян
«Контрасти» уже 27 років утримують пальму першості у царині сучасного фестивального мистецтва не тільки Львова, а й України. Знаною атракцією Фестиваль є також у Європі: щороку до Львівської національної філармонії приїжджають гості з-закордону, щоб послухати найновішу музику.
16.12.21 | | Штука
“Біфуркація” вибору
Науковці виявили стандартне правило, за яким тварини приймають рішення, пересуваючись в просторі.
16.12.21 | | Наука
Гра на макса
Тарас Прохасько
Перші три роки синового життя мене знайомі ще постійно питалися, намагаючись якось порятувати, – а ти що, далі бавишся? Так. Бавлюся. І ця забава стає щораз цікавішою.
16.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.