Галицькі хроніки COVID-19: 20 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 449 009 хворих на сovid-19. За минулу добу 323 нові випадків: 124 – на Львівщині, 98 – на Тернопіллі та 101 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 16 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 7 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 928 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 грудня 2021 р. (08:00): 106 073 випадки, 98 нових

Тернопіль – 18 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 грудня 2021 р. (08:00): 217 247 випадків, 124 нових

Львів – 20 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 8 осіб

Миколаївський район – 14 осіб

Мостиський район – 3 особи

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 12 осіб

Стрийський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 44 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 грудня 2021 р. (08:00): 125 689 випадків, 101 новий

Тисменицький район – 2 особи

Надвірнянський район – 16 осіб

Снятинський район – 7 осіб

Косівський район – 4 особи

Калуський район – 4 особи

Галицький район – 18 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

Городенківський район – 16 осіб

Рогатинський район – 16 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)