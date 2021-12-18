Галицькі хроніки COVID-19: 18 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 448 171 хворих на сovid-19. За минулу добу 767 нових випадків: 370 – на Львівщині, 175 – на Тернопіллі та 222 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 17 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 9 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 5 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 892 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 грудня 2021 р. (08:00): 105 815 випадків, 175 нових

 

Тернопіль – 39 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 0 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 3 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 грудня 2021 р. (08:00): 216 902 випадків, 370 нових

 

Львів – 118 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 грудня 2021 р. (08:00): 125 454 випадків, 222 нових

 

Івано-Франківськ – 48 осіб

Тисменицький район – 23 особи

Надвірнянський район – 13 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 15 осіб

Калуський район – 27 осіб

Долинський район – 14 осіб

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 29 осіб

Рожнятівський район – 16 осіб

Богородчанський район – 9 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

18.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21 | | У світі
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21 | | Наука
Рефлексії  «Контрастів»
 Дзвенислава Саф’ян
«Контрасти» уже 27 років утримують пальму першості у царині сучасного фестивального мистецтва не тільки Львова, а й України. Знаною атракцією Фестиваль є також у Європі: щороку до Львівської національної філармонії приїжджають гості з-закордону, щоб послухати найновішу музику.
16.12.21 | | Штука
“Біфуркація” вибору
Науковці виявили стандартне правило, за яким тварини приймають рішення, пересуваючись в просторі.
16.12.21 | | Наука
Зміцнення Сі–Путінської антанти
Якщо Китай почне стріляти в Азії, Москва може розрахувати, що їй з більшою ймовірністю зійде з рук її власна територіальна експансія.
16.12.21 | | Дискурси
Uriah Heep «Look At Yourself»
Ілько ЛЕМКО
Uriah Heep незаперечно входять до п’ятірки найбільш улюблених рокових гуртів 1970-х років нашої львівської меломанської тусовки, а особливо «July Morning»
16.12.21 | | Минуле
Замість свята
Люба Ільницька
Це не мистецтво зі спільнотою і не перформативний спосіб існування в театрі, тут комунікація між учасниками події відбувається на засадах не співпраці – а зустрічі, не тривалого процесу взаємопізнання – а цінності моменту і контакту.
15.12.21 | | Штука
Львів’янка– лауреатка Премії Конрада
15 грудня 2021 року із онлайн онлайн трансляцією на Фейсбуці Польського Інституту у Києві відбулася церемонія вручення Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Удруге за історію конкурсу перемогу  здобула львів’янка: Вікторія Амеліна, яка вийшла у фінал разом із Катериною Бабкіною і Павлом Коробчуком, стала цьогорічною лауреаткою.
15.12.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.