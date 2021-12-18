Галицькі хроніки COVID-19: 18 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 448 171 хворих на сovid-19. За минулу добу 767 нових випадків: 370 – на Львівщині, 175 – на Тернопіллі та 222 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 17 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 9 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 5 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 892 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 грудня 2021 р. (08:00): 105 815 випадків, 175 нових
Тернопіль – 39 осіб
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 18 осіб
Лановецький район – 0 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 грудня 2021 р. (08:00): 216 902 випадків, 370 нових
Львів – 118 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 грудня 2021 р. (08:00): 125 454 випадків, 222 нових
Івано-Франківськ – 48 осіб
Тисменицький район – 23 особи
Надвірнянський район – 13 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 15 осіб
Калуський район – 27 осіб
Долинський район – 14 осіб
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 29 осіб
Рожнятівський район – 16 осіб
Богородчанський район – 9 осіб
Городенківський район – 12 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
18.12.2021