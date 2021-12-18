Галицькі хроніки COVID-19: 18 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 448 171 хворих на сovid-19. За минулу добу 767 нових випадків: 370 – на Львівщині, 175 – на Тернопіллі та 222 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 17 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 9 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 5 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 892 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 грудня 2021 р. (08:00): 105 815 випадків, 175 нових

Тернопіль – 39 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 0 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 грудня 2021 р. (08:00): 216 902 випадків, 370 нових

Львів – 118 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 грудня 2021 р. (08:00): 125 454 випадків, 222 нових

Івано-Франківськ – 48 осіб

Тисменицький район – 23 особи

Надвірнянський район – 13 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 15 осіб

Калуський район – 27 осіб

Долинський район – 14 осіб

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 29 осіб

Рожнятівський район – 16 осіб

Богородчанський район – 9 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)