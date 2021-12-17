Заява НАТО: Україна сама має визначати власне майбутнє в Альянсі.

Північноатлантична рада НАТО у зв'язку з нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною виступила із заявою, закликавши Росію припинити ескалацію.

Текст заяви поширений пізно увечері у четвер, повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми серйозно стурбовані суттєвим, неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської військової могутності на кордонах України в останні місяці і відкидаємо неправдиві заяви Росії щодо провокацій з боку України та НАТО. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності", – йдеться у заяві.

Північноатлантична рада констатувала, що "серйозно оцінює наслідки нинішньої ситуації для безпеки Альянсу". "Ми завжди рішуче реагуватимемо на будь-яке погіршення умов нашої безпеки, зокрема, якщо це необхідно, зміцнюючи нашу позицію колективної оборони. НАТО вживе всіх необхідних заходів для гарантування безпеки та захисту всіх союзників з НАТО. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включно з ЄС", – заявили в НАТО.

Північноатлантична рада підтвердила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно-визнаних кордонів та закликала Росію вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань та зобов'язань.

"Ми підтримуємо право всіх країн самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні. Відносини НАТО з Україною – це питання лише України та 30 союзників щодо НАТО. Ми категорично відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників", – заявили в альянсі.

Водночас союзники підтвердили, що "готові до конструктивного діалогу з Росією". "Ми підтверджуємо наше давнє запрошення до Росії на засідання Ради Росія-НАТО у найближчому майбутньому. Нам відомі нещодавні пропозиції Росії з європейської безпеки. Ми ясно розуміємо, що будь-який діалог з Росією має вестися на основі взаємності, враховувати стурбованість НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах та основоположних документах європейської безпеки та проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО. Якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри. ОБСЄ також є актуальною платформою", – сказано у заяві.