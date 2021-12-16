Галицькі хроніки COVID-19: 17 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 447 404 хворих на сovid-19. За минулу добу 792 нових випадки: 401 – на Львівщині, 198 – на Тернопіллі та 193 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 31 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 19 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 875 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 грудня 2021 р. (08:00): 105 640 випадків, 198 нових
Тернопіль – 35 осіб
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 14 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 23 особи
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 12 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 грудня 2021 р. (08:00): 216 532 випадки, 401 новий
Львів – 136 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 21 особа
Жидачівський район – 25 осіб
Жовківський район – 16 осіб
Золочівський район – 11 осіб
Кам'янко-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 24 особи
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 26 осіб
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 15 осіб
Сколівський район – 15 осіб
Сокальський район – 17 осіб
Старосамбірський район – 7 осіб
Стрийський район – 26 осіб
Яворівський район – 25 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 грудня 2021 р. (08:00): 125 232 випадки, 193 нових
Івано-Франківськ – 31 особа
Тисменицький район – 7 осіб
Надвірнянський район – 18 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 19 осіб
Калуський район – 40 осіб
Долинський район – 2 особи
Галицький район – 17 осіб
Коломийський район – 13 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 9 осіб
Городенківський район – 8 осіб
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 20 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
17.12.2021