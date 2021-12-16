Галицькі хроніки COVID-19: 17 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 447 404 хворих на сovid-19. За минулу добу 792 нових випадки: 401 – на Львівщині, 198 – на Тернопіллі та 193 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 31 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 19 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 875 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 грудня 2021 р. (08:00): 105 640 випадків, 198 нових

Тернопіль – 35 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 23 особи

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 12 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 грудня 2021 р. (08:00): 216 532 випадки, 401 новий

Львів – 136 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 21 особа

Жидачівський район – 25 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 11 осіб

Кам'янко-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 26 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 15 осіб

Сколівський район – 15 осіб

Сокальський район – 17 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 26 осіб

Яворівський район – 25 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 грудня 2021 р. (08:00): 125 232 випадки, 193 нових

Івано-Франківськ – 31 особа

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 18 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 40 осіб

Долинський район – 2 особи

Галицький район – 17 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 9 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 20 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).