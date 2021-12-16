Галицькі хроніки COVID-19: 17 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 447 404 хворих на сovid-19. За минулу добу 792 нових випадки: 401 – на Львівщині, 198 – на Тернопіллі та 193 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 31 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 19 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 875 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 грудня 2021 р. (08:00): 105 640 випадків, 198 нових

 

Тернопіль – 35 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 23 особи

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 12 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 4 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 грудня 2021 р. (08:00): 216 532 випадки, 401 новий

 

Львів – 136 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 21 особа

Жидачівський район – 25 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 11 осіб

Кам'янко-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 26 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 15 осіб

Сколівський район – 15 осіб

Сокальський район – 17 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 26 осіб

Яворівський район – 25 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 грудня 2021 р. (08:00): 125 232 випадки, 193 нових

 

Івано-Франківськ – 31 особа

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 18 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 40 осіб

Долинський район – 2 особи

Галицький район – 17 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 9 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 20 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

17.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
“Біфуркація” вибору
Науковці виявили стандартне правило, за яким тварини приймають рішення, пересуваючись в просторі.
16.12.21 | | Наука
Зміцнення Сі–Путінської антанти
Якщо Китай почне стріляти в Азії, Москва може розрахувати, що їй з більшою ймовірністю зійде з рук її власна територіальна експансія.
16.12.21 | | Дискурси
Замість свята
Люба Ільницька
Це не мистецтво зі спільнотою і не перформативний спосіб існування в театрі, тут комунікація між учасниками події відбувається на засадах не співпраці – а зустрічі, не тривалого процесу взаємопізнання – а цінності моменту і контакту.
15.12.21 | | Штука
Небезпечне слабшання Росії та Китаю
Ендрю Мічта
Ризик війни виникає не тому, що Росія та Китай сильні, а тому, що вони передбачають зникнення своїх переваг, які, на їхню думку нині мають.
15.12.21 | | Дискурси
Зіткнення цивілізацій
Юрій ПІДЛІСНИЙ
Вашингтон, Брюссель, Пекін і Москва прагнуть підсилити свої позиції. Вони поводять себе як центри притягання не лише з військового, політичного та економічного, а й зі світоглядного погляду.   
15.12.21 | | Галичина
Те, для чого немає слів
Наталка РИМСЬКА
Вона перетворила приватні історії на універсальні розповіді про людей у межових ситуаціях. На жаль, такий досвід актуальний — ми переживаємо війну на території України. Можливо, для когось буде легше собі порадити, прочитавши це. Саме тому Іда Фінк дуже важлива для нас і дуже наша.
14.12.21 | | Штука
Історія Європи (ХІІ)
Артуро Перес-Реверте
Можливо, в історії людства ніколи не було когось такого ж розумного, як греки у V ст. до народження Христа, коли тогочасні Афіни були інтелектуальним центром усього.
14.12.21 | | Дискурси
Листівка з окупованої території
Андрій ЛЮБКА
У кімнаті панувала абсолютна темрява, а в ній розкотисто лунав мусульманський заклик до молитви. Це було настільки несподівано, що здалося: я вже помер
14.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.