Галицькі хроніки COVID-19: 15 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 445 541 хворих на сovid-19. За минулу добу 603 нових випадків: 273 – на Львівщині, 171 – на Тернопіллі та 159 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 23 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 12 – у Львівській області, 0 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 817 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 грудня 2021 р. (08:00): 105 174 випадків, 171 нових

Тернопіль – 34 особи

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Збаразький район – 22 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 16 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 14 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 грудня 2021 р. (08:00): 215 646 випадків, 273 нових

Львів – 88 осіб

Бродівський район – 12 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Кам'янко-Бузький район – 11 осіб

Миколаївський район – 21 особа

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 4 особи

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 26 осіб

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 23 особи

Яворівський район – 28 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 грудня 2021 р. (08:00): 124 721 випадків, 159 нових

Івано-Франківськ – 36 осіб

Тисменицький район – 5 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 27 осіб

Долинський район – 10 осіб

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 8 осіб

Коломийський район – 12 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 16 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 9 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)