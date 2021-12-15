Галицькі хроніки COVID-19: 15 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 445 541 хворих на сovid-19. За минулу добу 603 нових випадків: 273 – на Львівщині, 171 – на Тернопіллі та 159 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 23 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 12 – у Львівській області, 0 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 817 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 грудня 2021 р. (08:00): 105 174 випадків, 171 нових
Тернопіль – 34 особи
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Збаразький район – 22 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 16 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 14 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 грудня 2021 р. (08:00): 215 646 випадків, 273 нових
Львів – 88 осіб
Бродівський район – 12 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 16 осіб
Золочівський район – 6 осіб
Кам'янко-Бузький район – 11 осіб
Миколаївський район – 21 особа
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 4 особи
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 26 осіб
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 23 особи
Яворівський район – 28 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 грудня 2021 р. (08:00): 124 721 випадків, 159 нових
Івано-Франківськ – 36 осіб
Тисменицький район – 5 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Косівський район – 8 осіб
Калуський район – 27 осіб
Долинський район – 10 осіб
Тлумацький район – 5 осіб
Галицький район – 8 осіб
Коломийський район – 12 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 7 осіб
Городенківський район – 16 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 9 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
15.12.2021