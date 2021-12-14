Галицькі хроніки COVID-19: 14 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 444 938 хворих на сovid-19. За минулу добу 418 нових випадків: 169 – на Львівщині, 85 – на Тернопіллі та 164 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 30 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 10 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 794 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 грудня 2021 р. (08:00): 105 003 випадків, 85 нових
Тернопіль – 26 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 8 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 грудня 2021 р. (08:00): 215 373 випадків, 169 нових
Львів – 21 особа
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 9 осіб
Городоцький район – 4 особи
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 14 осіб
Кам'янко-Бузький район – 14 осіб
Миколаївський район – 18 осіб
Перемишлянський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 12 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 19 осіб
Сокальський район – 10 осіб
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 5 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 грудня 2021 р. (08:00): 124 562 випадків, 164 нових
Івано-Франківськ – 78 осіб
Тисменицький район – 13 осіб
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 18 осіб
Калуський район – 4 особи
Долинський район – 10 осіб
Галицький район – 6 осіб
Коломийський район – 9 осіб
Рожнятівський район – 10 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 7 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
14.12.2021