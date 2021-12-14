Галицькі хроніки COVID-19: 14 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 444 938 хворих на сovid-19. За минулу добу 418 нових випадків: 169 – на Львівщині, 85 – на Тернопіллі та 164 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 30 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 10 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 794 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 грудня 2021 р. (08:00): 105 003 випадків, 85 нових

Тернопіль – 26 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 8 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 грудня 2021 р. (08:00): 215 373 випадків, 169 нових

Львів – 21 особа

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 9 осіб

Городоцький район – 4 особи

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 14 осіб

Кам'янко-Бузький район – 14 осіб

Миколаївський район – 18 осіб

Перемишлянський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 12 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 19 осіб

Сокальський район – 10 осіб

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 5 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 грудня 2021 р. (08:00): 124 562 випадків, 164 нових

Івано-Франківськ – 78 осіб

Тисменицький район – 13 осіб

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 18 осіб

Калуський район – 4 особи

Долинський район – 10 осіб

Галицький район – 6 осіб

Коломийський район – 9 осіб

Рожнятівський район – 10 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 7 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)