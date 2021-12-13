Галицькі хроніки COVID-19: 13 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 444 520 хворих на сovid-19. За минулу добу 439 нових випадків: 186 – на Львівщині, 107 – на Тернопіллі та 146 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 22 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 16 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,42% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 764 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 грудня 2021 р. (08:00): 104 918 випадків, 107 нових

Тернопіль – 18 осіб

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 15 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 10 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 грудня 2021 р. (08:00): 215 204 випадків, 186 нових

Львів – 88 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 грудня 2021 р. (08:00): 124 398 випадків, 146 нових

Івано-Франківськ – 8 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 5 осіб

Калуський район – 2 особи

Галицький район – 26 осіб

Коломийський район – 42 особи

Рожнятівський район – 17 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 33 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)