Галицькі хроніки COVID-19: 12 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 444 081 хворого на сovid-19. За минулу добу 685 нових випадків: 275 – на Львівщині, 179 – на Тернопіллі та 231 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 21 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 17 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,42% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 742 смерті від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 грудня 2021 р. (08:00): 104 811 випадків, 179 нових

Тернопіль – 34 особи

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 12 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 23 особи

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 грудня 2021 р. (08:00): 215 018 випадків, 275 нових

Львів – 109 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 31 особа

Золочівський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 15 осіб

Миколаївський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 26 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 9 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 7 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 13 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 грудня 2021 р. (08:00): 124 252 випадки, 231 новий

Івано-Франківськ – 54 особи

Тисменицький район – 16 осіб

Надвірнянський район – 25 осіб

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 6 осіб

Калуський район – 38 осіб

Долинський район – 43 особи

Тлумацький район – 9 осіб

Галицький район – 3 особи

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 24 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)