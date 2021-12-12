Галицькі хроніки COVID-19: 12 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 444 081 хворого на сovid-19. За минулу добу 685 нових випадків: 275 – на Львівщині, 179 – на Тернопіллі та 231 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 21 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 17 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,42% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 742 смерті від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 грудня 2021 р. (08:00): 104 811 випадків, 179 нових
Тернопіль – 34 особи
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 12 осіб
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 23 особи
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 грудня 2021 р. (08:00): 215 018 випадків, 275 нових
Львів – 109 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 31 особа
Золочівський район – 1 особа
Кам'янко-Бузький район – 15 осіб
Миколаївський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 26 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 9 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 7 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 16 осіб
Яворівський район – 13 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 грудня 2021 р. (08:00): 124 252 випадки, 231 новий
Івано-Франківськ – 54 особи
Тисменицький район – 16 осіб
Надвірнянський район – 25 осіб
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 6 осіб
Калуський район – 38 осіб
Долинський район – 43 особи
Тлумацький район – 9 осіб
Галицький район – 3 особи
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 24 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
12.12.2021