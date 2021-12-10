Галицькі хроніки COVID-19: 11 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 443 396 хворих на сovid-19. За минулу добу 1005 нових випадків: 581 – на Львівщині, 172 – на Тернопіллі та 252 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 43 летальні випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 26 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 13 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,42% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 721 смерть від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 грудня 2021 р. (08:00): 104 632 випадки, 172 нових
Тернопіль – 47 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 12 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 14 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 14 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 грудня 2021 р. (08:00): 214 743 випадки, 581 новий
Львів – 191 особа
Бродівський район – 15 осіб
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 32 особи
Жидачівський район – 19 осіб
Жовківський район – 40 осіб
Золочівський район – 22 особи
Кам'янко-Бузький район – 20 осіб
Миколаївський район – 31 особа
Мостиський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 21 особа
Пустомитівський район – 12 осіб
Радехівський район – 14 осіб
Самбірський район – 12 осіб
Сколівський район – 25 осіб
Сокальський район – 58 осіб
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 23 особи
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 19 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 грудня 2021 р. (08:00): 124 021 випадок, 252 нових
Івано-Франківськ – 92 особи
Тисменицький район – 13 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Косівський район – 18 осіб
Калуський район – 24 особи
Долинський район – 16 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Галицький район – 9 осіб
Коломийський район – 22 особи
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 13 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 5 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
11.12.2021