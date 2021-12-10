Галицькі хроніки COVID-19: 11 грудня 2021

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 443 396 хворих на сovid-19. За минулу добу 1005 нових випадків: 581 – на Львівщині, 172 – на Тернопіллі та 252 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 43 летальні випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 26 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 13 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,42% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 721 смерть від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 грудня 2021 р. (08:00): 104 632 випадки, 172 нових

 

Тернопіль – 47 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 12 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 14 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 14 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 грудня 2021 р. (08:00): 214 743 випадки, 581 новий

 

Львів – 191 особа

Бродівський район – 15 осіб

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 32 особи

Жидачівський район – 19 осіб

Жовківський район – 40 осіб

Золочівський район – 22 особи

Кам'янко-Бузький район – 20 осіб

Миколаївський район – 31 особа

Мостиський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 21 особа

Пустомитівський район – 12 осіб

Радехівський район – 14 осіб

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 25 осіб

Сокальський район – 58 осіб

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 23 особи

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 19 осіб

 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 грудня 2021 р. (08:00): 124 021 випадок, 252 нових

 

Івано-Франківськ – 92 особи

Тисменицький район – 13 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Косівський район – 18 осіб

Калуський район – 24 особи

Долинський район – 16 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 9 осіб

Коломийський район – 22 особи

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 13 осіб

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 5 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

11.12.2021

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